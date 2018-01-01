Что делает человека счастливым: ответ психолога

Многие люди строят карьеру, заводят семью, потому, что им сказали, что так они гарантировано будут счастливы

Важно научиться понимать свои собственные желания. Фото: pixabay

Чтобы стать счастливым не нужно иметь мешок с деньгами – важно научиться прислушиваться к себе и своим желаниям.

Об этом в Instagram написал психолог Михаил Лабковский.

"Очень многие вещи, которые заставляют нас страдать, делать какие-то бессмысленные поступки и тратить свое время напрасно – это желания, которые нам самим даже не принадлежат", – говорит он.

По словам Лабковского, многие люди строят карьеру, заводят семью, живут какой-то определенной жизнью, потому, что им сказали, что так они гарантировано будут счастливы.

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"Но ничего не происходит. И люди думают, что они просто плохо стараются. Или что мало времени прошло, желаемое надо заслужить. А что, если это "желаемое" тупо не ваше?" – говорит психолог и добавляет, как важно научиться понимать свои собственные желания.

"На самом деле прислушиваться к себе и ориентироваться на себя точно делает вас ближе к счастью, чем, скажем, мешок с долларами", – подытожил он.

Тем временем тренер по счастью рассказала, как быть счастливым, когда что-то идет не так. По словам Аллы Клименко, люди относятся к вам так, как вы относитесь к себе.