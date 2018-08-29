Что делать, если оказалось, что новая работа вам не подходит: три шага

Постарайтесь определить источник вашего разочарования максимально точно

Не паникуйте. Фото: pixabay

Новая должность, новый коллектив и начальство – все бы ничего, да вот только никак не покидает ощущение, что это все не ваше.

Вы получили желанную должность, кажется, что вот теперь жизнь наладится, и все будет хорошо. Однако уже после первого рабочего дня от окрыленности не осталось и следа: руководитель оказался некомпетентным, коллектив — недружелюбным, новые обязанности не радуют, с зарплатой нюансы, на воду в кулере нужно сдавать деньги, а окна в офисе не открываются.

Поверьте, вы не одиноки. Многие сотрудники после начала работы на новом месте с удивлением понимают, что все не так уж хорошо. Work.ua предлагает, что можно сделать, в зависимости от времени, после которого вы пришли к этому разочаровывающему выводу.

Спустя пять дней

Внезапное ощущение, что соглашаться на эту работу было огромной ошибкой, может посетить вас в первую же неделю работы. По достижению отметки в пять дней вы, вероятнее всего, начнете страдать от синдрома "раньше трава была зеленее". Ведь пока мы только готовимся перейти с одного рабочего места на другое, концентрироваться на позитиве несложно. А как только заступаем на новую должность, недостатки начинают бросаться в глаза.

Но ведь и новые туфли тоже первое время жмут. Столкнувшись с подобной ситуацией, самая важная вещь, которую можно сделать — сконцентрироваться на положительных аспектах новой должности. Почему вы хотели ее заполучить? Вскоре вы поймете, что сомнения в первую неделю работы были лишь эмоциональным всплеском, или же, наоборот, придете к выводу, что они сигнализируют о больших проблемах. В любом случае, вы сможете двигаться дальше с рациональным планом (даже если он включает в себя подготовку быстрого ухода) вместо того, чтобы просто паниковать.

Спустя пять недель

Если вы трудитесь на новой работе больше месяца, и она не оправдала ваших ожиданий, постарайтесь определить источник вашего разочарования максимально точно. Отодвиньте эмоции в сторону и анализируйте: вы не получаете достаточного количества обязанностей? Не можете сойтись с коллегами? Не согласны с политикой компании?

После того, как вы четко определите, почему вы несчастны, подумайте над решениями, которые помогли бы вам улучшить сложившуюся ситуацию. Поговорите с руководителем, возможно, он просто не знал о данной проблеме, и ваши предложения и замечания позволят изменить что-то к лучшему. Например, если вы не занимаетесь той работой, которой хотели, узнайте каких навыков вам не хватает или, возможно, причина кроется в том, что вас по-прежнему считают новеньким.

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С коллегами — попытайтесь найти общие интересы. Что же касается вещей, на которые вы повлиять не в силах: функционирование или миссия компании, постарайтесь сохранять широту взглядов. Месяц — это не так уж и много, чтобы понять, как действительно все работает. Лишь факт того, что компания функционирует не так, как вы привыкли, вовсе не означает, что это плохо или неправильно.

Спустя пять месяцев

Через несколько месяцев работы, вы уже должны чувствовать себя достаточно комфортно на новом месте. Если же вы по-прежнему ненавидите свою работу и чувство это только крепнет, и вы не находите ни одной причины, чтобы остаться, увольняйтесь. Эта должность вам не подходит, и дальше будет только хуже. Так зачем тянуть? Только уходя, не хлопайте дверью. Постарайтесь объяснить работодателю, что именно толкнуло вас на этот шаг. Возможно, это пойдет компании на пользу.

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