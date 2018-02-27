Что делать, если ребенок не хочет есть: совет психолога

Не надо обещать ребенку награду за съеденное, так как это вредно сказывается на его характере

С проблемой отказа ребенка от еды сталкиваются многие родители. Подключая всю свою фантазию, не всегда удается уговорить свое чадо отведать хоть кусочек обеда.

Чтобы родителя сохранить свою нервную систему, а дети не были голодными, психолог Анна Луньова дает несколько простых советов.

1. Если родителей беспокоит снижение аппетита их ребенка, то поиск проблемы следует начать с кабинета педиатра. Он выяснит особенности режима питания, оценит общее состояние ребенка, тонус, активность, соответствие роста и веса возрасту и сделать соответствующее заключение.

2. Если ребенок не хочет – пусть не ест. Не надо запихивать. Ребенок должен учиться сам определять свои потребности. У каждого человека есть инстинкт самосохранения. Придет время – будет есть и хлеб. Не стоит заставлять есть ребенка, но, старайтесь не допускать частых перекусов между основными приемами пищи. Проследите за количеством перекусов днем – возможно стоит их уменьшить или вообще не давать, скажем, за час до еды.

3. Старайтесь следить за тем, что любит малыш. Иногда этим можно маскировать блюда.

4. Не используйте метод отвлечения – мама поет, а бабушка в это время вливает пищу. Что же получается? Еда перестает быть раздражителем, вызывает дифференцированное выделение пищеварительных соков. Главным раздражителем становится отвлечения. Спрашивайте у ребенка всегда – хочет ли он.

5. Не надо обещать ребенку награду за съеденное, так как это вредно сказывается на его характере. Ребенок может начать пользоваться таким отношением родителей для того, чтобы выполнялись все его прихоти.

6. Старайтесь гулять чаще на свежем воздухе. Это залог того, что ребенок съест больше.

7. Старайтесь соблюдать режим приема пищи. Режим – когда ест и в какой очередности. Иногда можно заманить десертом на основное блюдо.

8. Иногда бывает так, что ребенок не хочет пробовать новое блюдо. Если такое случается, предложите кусочек и предупредите, что если не понравится – можно "вернуть назад" в тарелку. Или предложите приготовить новое блюдо вместе.

9. Не просите (не умоляйте) ребенка: "Ну поешь!". Если ребенок не хочет, переспросите уверен ли он и просо уберите тарелку.

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