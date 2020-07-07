Что делать, если ребенок плохо себя ведет: практичные подсказки родителям
Разговоры перед сном дают родителям больше возможностей найти подход к детям
У каждого ребенка случается период, когда он плохо себя ведет: не слушает родителей, вредничает, кусается, делает что-то недозволенное или не выполняет свои обязанности. В таком случае родители задаются вопросом, как правильно себя вести и разговаривать с детьми. Психолог Сабина Ламанна в своем Instagram дает родителям практические советы о том, как донести детям свою мысль и посоветовала побеседовать с детьми перед сном.
По ее словам, именно разговоры перед сном дают родителям больше возможностей найти подход к детям не зависимо от их возраста и пола. Психолог назвала преимущества таких бесед и пояснила, о чем именно разговаривать с ребенком перед сном.
- Находясь в кроватке под теплым одеялом, ребенку с одной̆ стороны легче сконцентрироваться на ваших словах, ведь он уже лежит, у него нет потребности много двигаться.
- Если вы сидите рядом на полу, также поддерживается визуальный контакт, который в несколько раз увеличивает вероятность того, что та информация, которую вы хотите донести, ребенок, действительно, воспримет.
- Перед сном ребенок расслаблен, спокоен. Это состояние отдаленно напоминает то, какими бывают люди при легком гипнозе. Информации легче проникнуть и закрепиться в подсознании.
1️. Возможно, этот пункт покажется банальным, но он самый важный
Говорите о вашей любви, о том, как вы гордитесь своим ребенком. Отмечайте его достижения за день, пусть и самые маленькие. ("Мой сыночек/моя доченька! Я так тебя люблю. Ты у меня такой умный, смелый, добрый (такая нежная, ласковая, заботливая). Как ты хорошо сегодня сам обул ботинки/собрала портфель").
Обязательно подключите тактильный контакт, гладьте ребенка по голове, или руке. Чем старше становится ребенок, тем мы реже вспоминаем о том, что свою любовь надо показывать и говорить о ней. Это сильно влияет на его спокойствие и уравновешенность. Если ребенок чувствует вашу любовь каждый день, плохое поведение сводится на нет, ведь часто ребенок ведет себя плохо, чтобы привлечь ваше внимание.
Почему распадаются семьи и какие особенности воспитания детей без отца – смотрите видео:
2️. Вы можете проговорить и то, что пока ребенок не делает
Но вы хотели бы, чтобы это появилось в его поведении. ("У тебя уже хорошо получается играть с другими детками. Завтра принесем на площадку два ведерка и дадим твоему другу Мише, чтобы вы играли вместе").
3️. Непростые моменты в поведении
Их можно проговаривать в сказках. Главный принцип: персонаж должен быть похож на вашего ребенка.
Сочинить сказку несложно. В ней три части:
- Вступление. Рассказываете о персонаже, описываете, как он проводит день. Добавьте юмор.
- Завязка. Опишите непростую ситуацию, когда персонаж себя ведет неправильно. Затем мудрый наставник (мама/папа, учитель, умный филин и т.д) подсказывает ему верные шаги.
- Заключение. Сложная ситуация повторяется. Но малыш уже знает, как себя вести.
Детям постарше можно рассказывать уже не сказки, а истории из вашего личного опыта. Не забудьте про юмор и захватывающие элементы. Расскажите, в чем вы ошибались, но потом вам подсказали, и вы стали вести себя правильно.
Ранее мы выяснили, как настроиться на решительные действия в жизни: четыре совета психолога.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное