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Что делать, если ребенок плохо себя ведет: практичные подсказки родителям

Сегодня, 12:06

Разговоры перед сном дают родителям больше возможностей найти подход к детям

У каждого ребенка случается период, когда он плохо себя ведет: не слушает родителей, вредничает, кусается, делает что-то недозволенное или не выполняет свои обязанности. В таком случае родители задаются вопросом, как правильно себя вести и разговаривать с детьми. Психолог Сабина Ламанна в своем Instagram дает родителям практические советы о том, как донести детям свою мысль и посоветовала побеседовать с детьми перед сном.

По ее словам, именно разговоры перед сном дают родителям больше возможностей найти подход к детям не зависимо от их возраста и пола. Психолог назвала преимущества таких бесед и пояснила, о чем именно разговаривать с ребенком перед сном.

Почему именно перед сном:

  1. Находясь в кроватке под теплым одеялом, ребенку с одной̆ стороны легче сконцентрироваться на ваших словах, ведь он уже лежит, у него нет потребности много двигаться.
  2. Если вы сидите рядом на полу, также поддерживается визуальный контакт, который в несколько раз увеличивает вероятность того, что та информация, которую вы хотите донести, ребенок, действительно, воспримет.
  3. Перед сном ребенок расслаблен, спокоен. Это состояние отдаленно напоминает то, какими бывают люди при легком гипнозе. Информации легче проникнуть и закрепиться в подсознании.

Что делать, если ребенок плохо себя ведет
Что делать, если ребенок плохо себя ведет
Фото: Pexels

О чем говорить с ребенком перед сном, чтобы это имело эффект на поведение:

1️. Возможно, этот пункт покажется банальным, но он самый важный

Говорите о вашей любви, о том, как вы гордитесь своим ребенком. Отмечайте его достижения за день, пусть и самые маленькие. ("Мой сыночек/моя доченька! Я так тебя люблю. Ты у меня такой умный, смелый, добрый (такая нежная, ласковая, заботливая). Как ты хорошо сегодня сам обул ботинки/собрала портфель").

Обязательно подключите тактильный контакт, гладьте ребенка по голове, или руке. Чем старше становится ребенок, тем мы реже вспоминаем о том, что свою любовь надо показывать и говорить о ней. Это сильно влияет на его спокойствие и уравновешенность. Если ребенок чувствует вашу любовь каждый день, плохое поведение сводится на нет, ведь часто ребенок ведет себя плохо, чтобы привлечь ваше внимание.

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2️. Вы можете проговорить и то, что пока ребенок не делает

Но вы хотели бы, чтобы это появилось в его поведении. ("У тебя уже хорошо получается играть с другими детками. Завтра принесем на площадку два ведерка и дадим твоему другу Мише, чтобы вы играли вместе").

3️. Непростые моменты в поведении

Их можно проговаривать в сказках. Главный принцип: персонаж должен быть похож на вашего ребенка.

Сочинить сказку несложно. В ней три части:

  • Вступление. Рассказываете о персонаже, описываете, как он проводит день. Добавьте юмор.
  • Завязка. Опишите непростую ситуацию, когда персонаж себя ведет неправильно. Затем мудрый наставник (мама/папа, учитель, умный филин и т.д) подсказывает ему верные шаги.
  • Заключение. Сложная ситуация повторяется. Но малыш уже знает, как себя вести.

Детям постарше можно рассказывать уже не сказки, а истории из вашего личного опыта. Не забудьте про юмор и захватывающие элементы. Расскажите, в чем вы ошибались, но потом вам подсказали, и вы стали вести себя правильно.

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дети родители воспитание психология
Источник: Сегодня
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