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Что делать, если ребенок врет: советы родителям

Нужно проявлять больше внимания к своим детям, чтобы они не лгали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Что делать, если ребенок врет
Что делать, если ребенок врет
Фото: pexels.com

Ложь свойственна всем людям и иногда эта плохая привычка стает чертой характера детей и подростков. Родители могут жаловаться что поймали своего ребенка на лжи. Что делать, если ребенок врет, – читайте в нашей подборке полезных советов для родителей.

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Что делать, когда ребенок врет

Будьте внимательны к своему малышу. Возможно, Вы заметите признаки лжи, которые свойственны именно Вашему ребенку. Если Вы не уверены в том, что малыш говорит неправду, не предпринимайте поспешных мер.

Получите от ребенка обещание никогда вас не обманывать. Это — один из самых простых советов, ведь ребенок с честными глазами в очередной раз вам искренне пообещает не лгать.

Поставьте условия, что за обман должны быть санкции. Вроде как все разумно и ребенок быстро согласится на такие условия.

Проявляйте больше внимания к детям, постарайтесь выйти с ним на откровенный разговор. Также старайтесь контролировать их немного больше, чем прежде. Просите показывать дневник, проверяйте выполнение домашнего задания. Пообщайтесь с учителями на предмет успеваемости детей.

Ребенок врет. Что делать?
Ребенок врет. Что делать?
Фото: pexels.com

Постарайтесь быть спокойнее и снисходительнее к оценкам в школе. Дайте понять, что даже если они получат двойку, то это для вас не является трагедией или поводом для скандала.

Просто поговорите с ребенком. Постарайтесь принять его таким, какой он есть. Дайте ему возможность почувствовать вашу любовь и поддержку.

Совместное времяпрепровождение улучшить доверительные отношения с ребенком. Личный пример послужит для искренности и честности ребенка. В некоторых случаях нужна работа психолога с ребенком. В домашних условиях ― коррекционные упражнения с использованием арт-терапии.

Только взрослый человек способен разорвать порочный круг лжи. Помните, что ложь – это просьба о помощи и поддержке, а не о наказании.

Напомним, что ранее мы писали о том, как понять, что мужчина врет и что с этим делать

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