Что делать, если ваши интимные снимки попали в Интернет

За шантаж интимными фото в Украине грозит до пяти лет лишения свободы

Все популярнее становиться практика шантажа с помощью интимных фотографий людей. Что делать, если ваши пикантные снимки попали в Интернет? Или фотографии ваших родных? А потом вас начинают ими шантажировать! Как без паники решить эти вопросы – далее в материале.

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Как шантажируют интимными фотографиями украинцев

22-летнюю Настю шантажировали ее интимными фото. Ей пригрозили, если она не хочет стать известной на весь мир, то должна заплатить. Но девушка рассказала, что шантажист начал торговаться про цену.

"Он мне говорит тысяча гривен, а я говорю, что у меня таких денег нет – могу дать 500 гривен. Он говорит давай 400 гривен, я говорю есть только 200 гривен. В принципе за 300 гривен мы порешали этот вопрос", – делиться своей историей Настя.

Девушка уверена, чтобы получить откровенные частные фото, ее аккаунт взломали.

Что делать, если ваши интимные снимки попали в Интернет Фото: Pexels

Но бывает и шантаж от знакомых вам людей. Только Игорь разорвал отношения с девушкой, как она перешла в наступление: угрожала, что распространит его пикантные фотографии в Интернете. Угомонилась она только тогда, когда он пообещал написать заявление в полицию. Но молчала недолго – через неделю вновь начала угрожать.

"Я больше ничего лучшего не придумал, чем прислать ей еще пачку своих фото, чтоб она делала с ними, что хочет. Потому что, в принципе, а что в этом такого", – поделился своей ситуацией Игорь.

Парень говорит, что это подействовало.

Что делать, если вас шантажируют интимными снимками

Способ Игоря срабатывает не всегда, поэтому, если ваши интимные фото попали в недобрые руки – обращайтесь в полицию, это должно остановить злоумышленников.

Если же ваши фотографии, которые вы не планировали выставлять на всеобщее обозрение все же выложили в Сеть – обращайтесь к администратору сайта. Вряд ли он захочет иметь проблемы с законом.

Что делать, если ваши интимные снимки попали в Интернет Фото: Pixabay

Есть еще один способ, про который рассказывает адвокат Ян Белоголовый.

"У нас существуют такие редкие профессии как ремувинг инженеры, которые помогают за отдельную плату удалять истории из сети. Я рекомендую обратиться к адвокату", – советует эксперт.

Стоит также знать, что шантаж интимными фото в Украине наказывается лишением свободы до пяти лет. Поэтому вместо выслушивания угроз от шантажиста, попробуйте пригрозить ему судом.

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