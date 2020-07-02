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Что делать, если вы пережили личный крах: три шага

Сегодня, 15:55

По словам психолога, надо прекратить жить прошлым и будущим

В жизни человека иногда случается момент, когда все рушиться и наступает кризис. Это может быть потеря семьи, развод, потеря работы или проблемы со здоровьем. И универсальных правил поведения, по которым человек мог бы выйти из этого состояния нет. Но психолог Михаил Лабковский в своем Instagram назвал три шага, которые помогут пережить личный кризис.

Первое правило: позвольте себе пережить ситуацию

Если вы только что ушли от тирана, это не самое подходящее время срочно искать нового мужчину. Бизнеса, дружбы и работы это тоже касается.

"Не бросайтесь на амбразуру, если вас еще трясет. Позвольте себе "потрястись". В идеале – запишитесь на терапию, чтобы ускорить процесс исцеления", – порекомендовал психолог.

Второе правило: отпустите прошлое

Вы можете сделать это при помощи какого-то символического ритуала. Например, многим помогает выкинуть вещи бывшего партнера или партнерши, заблокировать предавшего друга в соцсетях, стереть совместные фотографии и так далее.⠀

Сделайте это, когда будете готовы.⠀

Третье и самое важное правило: живите здесь и сейчас

Вам надо прекратить жить прошлым и будущим. То, что было раньше, уже не вернется. Да, вы еще сможете восстановиться в бизнесе или начать другое дело, жениться или выйти замуж, но это уже будет другая жизнь. Другой бизнес, другой брак, другие отношения и так далее.⠀

Как пережить личный кризис
Как пережить личный кризис
Фото: Pixabay

"Вам станет гораздо легче, если вы научитесь жить здесь и сейчас. Если вы разъехались с мужем, начните изучать новое пространство. Сходите в кафе в своем районе. Прогуляйтесь. Заведите себе новые приятные привычки", – рекомендует психолог.

Лабковский говорит, чтобы вы не ставили жизнь на паузу, не жили в ожидании перемен, а лучше сосредоточитесь на том, что происходит именно сейчас.⠀

"Я не предлагаю вам искать плюсы в новом положении, хотя это тоже было бы неплохо. Но вы должны жить в реальности, а не выживать в ней. Вы должны четко понимать, что такова ваша нынешняя реальность. Не убегайте от нее. Проживайте ее", – советует психолог.

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При этом эксперт рекомендует не ждать "особого момента", чтобы открыть бутылку любимого вина, надеть одежду, которую вы храните для "важного" случая, чтобы сходить с приятелем или приятельницей на прогулку, заняться ремонтом, посмотреть любимый сериал. Просто примите новую реальность.⠀⠀

Что такое кризисы разных поколений – смотрите видео:

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