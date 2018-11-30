Что категорически запрещается делать, когда Луна находится без курса

Когда Луна движется без курса – у нее нет никаких аспектов с другими планетам

Луна без курса бывает каждые 2,5 дня. Фото: pixabay

Каждые 2,5 дня бывают периоды, когда Луна находится без курса. Это явление может длится от нескольких минут до целых суток.

В то время, когда Луна движется без курса – у нее нет никаких аспектов с другими планетами. Согласно наблюдениям астрологов, любые начатые дела в этот период, проходят с трудностями или безуспешно. Поэтому важно знать, что можно и чего нельзя делать в периоды Луны без курса.

На Луне без курса не стоит:

Начинать новые дела, проекты, бизнес

Принимать важные решения

Делать стрижку, окраску волос, маникюр

Отправляться в поездку или путешествие

Договариваться о чем либо

Менять имидж

Записываться на обследование или лечение

Делать покупки

Проводить переговоры

Подписывать договора, сделки

Проходить собеседование

Начинать операции

Затевать переезд, переезжать

Выяснять отношения

На Луне без курса можно:

Заниматься повседневными делами и обыденными занятиями

Заниматься духовными практиками, размышлять

Мечтать, приятно проводить время

Затевать дела, которые вы на самом деле желаете не осуществить

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