Что категорически запрещается делать, когда Луна находится без курса
Когда Луна движется без курса – у нее нет никаких аспектов с другими планетам
Каждые 2,5 дня бывают периоды, когда Луна находится без курса. Это явление может длится от нескольких минут до целых суток.
В то время, когда Луна движется без курса – у нее нет никаких аспектов с другими планетами. Согласно наблюдениям астрологов, любые начатые дела в этот период, проходят с трудностями или безуспешно. Поэтому важно знать, что можно и чего нельзя делать в периоды Луны без курса.
На Луне без курса не стоит:
- Начинать новые дела, проекты, бизнес
- Принимать важные решения
- Делать стрижку, окраску волос, маникюр
- Отправляться в поездку или путешествие
- Договариваться о чем либо
- Менять имидж
- Записываться на обследование или лечение
- Делать покупки
- Проводить переговоры
- Подписывать договора, сделки
- Проходить собеседование
- Начинать операции
- Затевать переезд, переезжать
- Выяснять отношения
На Луне без курса можно:
- Заниматься повседневными делами и обыденными занятиями
- Заниматься духовными практиками, размышлять
- Мечтать, приятно проводить время
- Затевать дела, которые вы на самом деле желаете не осуществить
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Источник: луна.net