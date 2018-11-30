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Что категорически запрещается делать, когда Луна находится без курса

Когда Луна движется без курса – у нее нет никаких аспектов с другими планетам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37
Луна без курса бывает каждые 2,5 дня. Фото: pixabay
Луна без курса бывает каждые 2,5 дня. Фото: pixabay

Каждые 2,5 дня бывают периоды, когда Луна находится без курса. Это явление может длится от нескольких минут до целых суток.

В то время, когда Луна движется без курса – у нее нет никаких аспектов с другими планетами. Согласно наблюдениям астрологов, любые начатые дела в этот период, проходят с трудностями или безуспешно. Поэтому важно знать, что можно и чего нельзя делать в периоды Луны без курса.

На Луне без курса не стоит:

  • Начинать новые дела, проекты, бизнес
  • Принимать важные решения
  • Делать стрижку, окраску волос, маникюр
  • Отправляться в поездку или путешествие
  • Договариваться о чем либо
  • Менять имидж
  • Записываться на обследование или лечение
  • Делать покупки
  • Проводить переговоры
  • Подписывать договора, сделки
  • Проходить собеседование
  • Начинать операции
  • Затевать переезд, переезжать
  • Выяснять отношения
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На Луне без курса можно:

  • Заниматься повседневными делами и обыденными занятиями
  • Заниматься духовными практиками, размышлять
  • Мечтать, приятно проводить время
  • Затевать дела, которые вы на самом деле желаете не осуществить

Важно также позаботиться и о своем жилье. Узнайте, как наполнить дом позитивной энергией: семь эффективных способов. Лучше всего приливу энергии способствуют оранжевый и красный цвета.

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Источник: луна.net
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