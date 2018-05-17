Что мешает получить удовольствие в постели: ответ психолога
По словам Михаила Лабковского, для невротиков, секс – это еще одно напоминание о нелюбви к себе
Один из механизмов, который мешает вам получить удовольствие в постели – нелюбовь к своему телу. А нелюбовь к своему телу, это, по сути, нелюбовь к себе.
Об этом рассказал в Instagram психолог Михаил Лабковский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему люди конфликтуют: ответ психолога
"Вы можете заниматься "расчлененкой" – типа "задница у меня ничего, а вот руки – страшнее ядерной войны". Вы можете тратить огромное количество денег и сил, чтобы получить тело мечты. Но пока вы не полюбите себя ПРОСТО ТАК, с тем, что УЖЕ ИМЕЕТСЯ, ни о каком удовольствии в постели не может быть и речи", – пишет он.
По словам Михаила, для многих невротиков, секс – это еще одно напоминание об этой нелюбви.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак избавиться от симптомов депрессии: научный ответ
"Это смесь чувства стыда с мыслью "а кто меня вообще может полюбить/захотеть?". Начинайте от этого избавляться. Дорогие женщины, обретайте уверенность не ради того, чтобы мужчины сворачивали шею и мечтали о вас. Делайте это для того, чтобы ощутить свободу.
Секс – это здесь и сейчас. Впрочем, как и вся жизнь", – подытожил Лабковский.
Ранее американские сексологи провели масштабное исследование и выяснили, как улучшить секс в отношениях.