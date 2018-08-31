Что могут рассказать о характере человека его "сонные" привычки: уникальный тест

Часто совы ветрены, а жаворонки — не довольны своей жизнью

О том, что говорят о человеке позы, в которых он спит, известно каждому, кто любит тесты. А что нового можно сказать о совах и жаворонках или о любителях опустошать холодильник на сон грядущий?

Выбирайте из списка свои "сонные" привычки и узнаете о себе кое-что интересное. Что именно, нам рассказала Татьяна Михеенко, психолог высшей категории, психотерапевт.

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1. Ложусь в кровать после 24:00

Вы научились прикидываться экстравертом, хотя жить в социуме — это не ваше. Это выдает привычка засыпать после полуночи. Ведь только так у вас появляется время вернуться в образ нелюдимого интроверта: побыть наедине с собой, отрешиться от всего и вся, попить чайку в одиночестве.

2. Люблю засыпать до 23:00

Вы — уверенный в себе человек. Потому вам не требуется на сон грядущий пересмотреть в соцсетях, лайкнули ли ваше фото и сколько раз, рискуя недоспать. Нет, вы цените себя, а потому и к своему здоровью относитесь должным образом — отправляетесь в постель согласно биологическим ритмам.

3. Очень часто отсыпаюсь днем или в выходные

Человек, который может позволить себе спать днем, вряд ли чем-то обременен. Но не потому, что его обязанности совместимы с таким времяпрепровождением, а потому, что он сделал все возможное, чтобы откреститься от многих из них. Ответственность — не ваш конек.

Если досыпать за неделю — не физиологическая потребность (вы мало спали, много работали и очень уставали), то вы не дружите с тайм-менеджментом, из-за чего толком нигде и ничего не успеваете. Вероятно также, что вы находитесь на грани депрессии, как минимум — хандрите, и избыточный сон для вас — способ уйти от реальности.

4. Нередко встаю на рассвете

Подъем с восходом солнца не означает ничего, если ложитесь спать вы с петухами. Встреча же рассвета после шести часов сна — признак желания кардинальных перемен. Ведь на подсознании восход солнца означает для вас начало нового. Если привычка быть ранней пташкой (и спать мало) давняя — то, скорее всего, у вас затяжное недовольство жизнью.

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5. Сплю в очень прохладной комнате

Если из ночи в ночь окно у вас настежь, то вы нуждаетесь во внешних стимуляторах, чтобы быть в тонусе и не терять вкус к жизни. Наверняка вы отличаетесь рассеянным вниманием, и, чем бы вы сейчас ни были увлечены, очень быстро находится занятие, которым вы увлекаетесь не меньше, так и не закончив предыдущие дела.

6. Обожаю спать допоздна, если есть возможность

Жить по правилам таким людям в тягость, поэтому и профессию они выбирают такую, где можно создавать свои. Например, фотограф, писатель, журналист, художник. Вы никогда и ни в чем не сможете действовать шаблонно. Потому, если жизнь не преподносит вам взрывных сюрпризов, сами ищете их и совершаете поступки под грифом "риск".

7. С удовольствием жую что-то перед сном

Вы несчастливы, а потому, устраивая перекус перед сном, отправляетесь в период младенчества, когда на ночь вас кормили, и так получаете иллюзию тогдашнего блаженства. У вас есть нерешенные задачи, что приводит к неприятностям, и заглушаете вы негативные чувства, связанные с этим, вполне позитивными. Ведь еда — это удовольствие.

8. Люблю, чтобы в спальне был включен свет

Психолог Станислав Грофф утверждал, что в утробе и в период родов переживания человека и его ощущения определяют модель его психики в будущем. Скорее всего, еще до рождения или уже в родзале у вас был опыт переживания страха, и эта травма теперь не дает вам покоя. Не исключено также, что сейчас или давно вы находитесь в ситуации, при которой пытаетесь рассмотреть свет в конце туннеля.

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9. Мне нужен шум телевизора

Если вы не валитесь с ног и у вас не "железобетонные" нервы — то наверняка такая "колыбельная" позволяет вам забыться от непосильных психотравм, чаще — надуманных.

10. Мне нужен плед даже в зной

Если вы еще не консультировались с эндокринологом, сделайте это: не исключено, что желание спать в тепле даже в зной вызвано нарушениями в работе щитовидной железы. Еще одна причина: вас гложет тревога, вы чего-то боитесь, потому стремитесь проводить ночь под теплым одеялом, защищаясь таким образом подсознательно от собственной тревожности.