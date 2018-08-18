Что может рассказать о девушке ее пляжный наряд: уникальный тест

Кружевные парео выбирают ранимые и принципиальные девушки, а прозрачные платья — "штучки"

Вспомните свой любимый пляжный костюм или выберите понравившийся с картинки.

Ключ: о чем расскажет ваш выбор

1. Кто лучшая "жилетка" в мире? Вы! К кому можно прийти за помощью в любое время суток? К вам! Вы частенько можете забывать о своих потребностях и желаниях во благо других и ставите чьи-то приоритеты на первое место. Для окружающих это очень удобно, да и для вас очень похвально. Вот только хотя бы периодически задавайте себе вопрос: а как будет лучше для меня? И пусть весь мир подождет.

2. Вы очень тонкая, ранимая натура, к тому же принципиальная. Для вас прежде всего важны честность и открытость в отношениях, на другое вы просто не согласитесь. А вот на отдыхе, наоборот, вы предпочитаете наслаждаться солнышком под пляжным балдахином, нежели под прямыми лучиками, дабы не навредить своей коже и в то же время получить легкий загар и приятные ощущения.

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3. Вы не только привыкли получать массу внимания, но и не упустите возможность проявить себя во всей красе, чтобы вас заметили. Если некоторые любят отлеживаться на шезлонгах, то вы предпочитаете быть активной: играть в волейбол, посещать танцевальные мастер-классы. Утренняя аквааэробика и йога на пляже не останутся без вашего участия.

4. Вы умная, привлекательная, добрая, находчивая. Просто далеко не всегда считаете, что это восхитительные качества. Скромность, которая вам присуща, конечно, украшает человека, но не помогает ему быть счастливым и добиваться того, что на самом деле хочется, а не того, что одобрит окружение. Попробуйте отбрасывать предубеждения и правила в сторону и наслаждаться моментом.

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5. Вы предпочитаете гармонию и красоту во всем. И совсем не важно, одежда это, внешность или душевное состояние. Находясь около вас, складывается впечатление, что вы просто всегда и везде распространяете флюиды чего-то божественного и восхитительного. И как вам это только удается — загадка. Вы делаете этот мир сказочным и дивным.

6. "Ох и штучка" — часто слышите вы в свой адрес. И если для кого-то это может звучать обидно, то для вас это просто приятная констатация факта. Вы точно знаете себе цену и эффект, который способны произвести, умеете этим пользоваться и наслаждаться. Вы одинаково красиво можете прыгнуть с парашютом, прокатиться на байке или надеть шикарное вечернее платье и быть на высоте. А иногда вы кажетесь настолько недоступной, что к вам даже боязно подойти.