Что может рассказать про вас ваша любимая обувь: уникальный психологический тест

Монки выбирают неформальные лидеры, стилеты — осторожные дамы, оксфорды — те, кто не любит заморачиваться, мюли — прагматичные, слиперы — кокетки

По чему только психологи не научились оценивать людей! Например, Сьюзан Деллингер, американский специалист по социально-психологической подготовке управленческих кадров, в 1978 году разработала схему, по которой в ряде компаний, в том числе украинских, подбирают менеджеров исходя из того, какую геометрическую фигуру предпочитают кандидаты.

Взяв за основу наработки американки, а также идеи известного швейцарского психиатра Карла Юнга, мы проанализировали топ-десятку трендовой летней обуви с точки зрения психогеометрии. Итак, что же о вас говорит ваша любимая пара обуви?

Наш эксперт — Татьяна Михеенко, психолог высшей категории, психотерапевт.

1. Слиперы

Банты выдают в вас кокетку. Еще можно было бы подумать, что вы — любительница удивлять. Ведь пижамный стиль — самый эпатажный тренд сезона. На самом деле вы модница, которая следит не только за рекомендациями от-кутюр, но и оглядывается на мнение общества в любом другом вопросе.

Эта модель обуви несколько неудобна — держится на ноге буквально на пальцах, и время от времени нужно изловчаться, чтобы не потерять эти "тапочки". Но вас это не напрягает: стоически терпеть неудобства чего-то ради — еще одна ваша привычка.

2. Биркенштоки

Вам абсолютно все равно, в "струе" вы или нет, вы знаете себе цену, потому вам нет нужды привлекать чье-либо внимание, в том числе при помощи броской обуви.

Вы принимаете решения, исходя исключительно из соображений рациональности задуманного, и с легкостью отметаете предложения и людей, которые могут быть для вас дискомфортны. Именно потому вам нравится эта модель — в ней ничто не мешает вам идти: она имеет очень-очень мягкую подошву, удобно захватывает весь подъем ноги, а лямки позволяют отрегулировать посадку сандалий.

3. Стилеты

Острый носок, высокий и тонкий каблук — тройное доказательство того, что вы идете по жизни, рассекая себе пространство, и давите своим мнением.

В такой обуви женщина вынуждена ходить на цыпочках, что вы делаете и в переносном смысле — осторожничаете в принятии решений.

Тонкий каблук делает обувь не совсем устойчивой. Потому такую модель может выбрать только человек, который готов поступиться своими желаниями для достижения цели.

4. Мюли

Вы очень продуманная женщина. Вы никогда не действуете "от балды" — только после того, как просчитаете не только возможные риски, но и что вы будете делать с такими последствиями.

Вы никогда не принимаете решений в ущерб себе и имеете высокую самооценку.

Достаточно высокий и квадратный каблук указывает на то, что вы любите доминировать, но делаете это без явного нажима — вы продавливаете людей не прямо, а при помощи кокетства, так что они даже не успевают понять, как могли вам подчиниться.

5. Оксфорды

Эту обувь предпочитают скромные Золушки. Конечно же, эти а-ля кроссовки по душе женщине, возраст которой бывает трудно определить, но точно можно сказать, что она вечный ребенок.

Но если присмотреться повнимательнее, то еще одна характеристика обуви — универсальность: она подойдет практически любому образу, и выбирают ее, как правило, женщины, которые не любят заморачиваться. А еще вы любите, когда есть чем подстраховаться — как, например, закрытой наглухо моделью, в которой легко скрыть неидеальный педикюр.

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6. Броги

Вы человек слова, говорите по делу, ожидаете того же от других, но не судите их строго, если те вас подводят. Именно потому вас привлекают эти деловые, но мягкие по своему образу кроссовки.

Вам есть что сказать в любой ситуации, вы мастер в генерировании неординарных идей, но застенчивость и принцип "лучше худой мир" не дают вам идти против мнения большинства и настаивать на своем мнении, из-за чего вы время от времени хандрите, осознавая, что живете не своей жизнью.

7. Эспадрильи

Модель плотно облегает ногу, но это обманчиво, как и ваша покладистость и предсказуемость. На деле обувь, благодаря тому что пошита из натуральных тканей, легко принимает нужную форму, подстраиваясь под особенности строения ноги. Обладательница такой пары умеет делать то же самое — приспосабливается к обстоятельствам и может показывать зубы, за что иногда ее считают конъюнктурщицей.

А еще вы индивидуалистка и даже в униформе придумали бы, как выделиться из толпы. Именно потому вам нравятся эспадрильи: такого выбора материалов, из которых они шьются, цвета обуви и типа ее отделки нет ни в одной модели.

8. Лоферы

В этой модели много швов. Притом они не декоративные, что делает обувь неудобной: такие муки готовы терпеть только те, кто не рискует идти против течения — уж лучше плыть по нему, ведь борьба может принести еще больший дискомфорт, чем нынешнее положение вещей.

Закрывающий почти половину подъема закругленный лоскуток указывает на то, что вы предпочитаете скрывать свое мнение, не договаривать и не открываться. Подчас любители лоферов могут быть очень даже агрессивны. Только об этом, конечно же, знают не все — только те, перед кем они решат предстать без маски.

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9. Монки

Эта обувь пошита из цельного полотна и в сочетании с заостренным носком указывает на то, что вы руководитель. Но не по должности — вы лидер неформальный. А то, что носок, хотя и треугольный, но округлен, говорит о том, что обладательница монки не командир, а вожак, за которым идут не по приказу, а подчиняясь ее харизме.

При этом вы умеете выдавать ценные указани не только другим, но целиком и полностью управляете и своей жизнью. Потому эта модель симпатична вам регулирующимся подъемом.

10. Топ-сайдеры

Вам наверняка нравится крылатое выражение о том, что от дождя невозможно укрыться, если он внутри тебя. Потому вам не только важен внутренний комфорт, но и вы создаете его себе сами. И хотя вы умеете без проблем коммуницировать с людьми, вас время от времени тяготит необходимость с ними общаться.

Вы немного замкнутый человек, потому выбрали модель, которая полностью закрывает стопу. Но отнюдь не угрюмый бука — присобранность по окружности носка обуви говорит о том, что вы исповедуете принцип вариативности и спокойно относитесь к тому, что не всегда все идет по плану.