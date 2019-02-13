Что нельзя говорить мужчине после секса

Есть несколько тем, которые лучше не обсуждать после интима

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Считается, что девушки любят поговорить после секса. Однако важные вопросы лучше не решать в это время. Вот несколько тем, которые лучше не обсуждать после секса, если вы не хотите остаться в одиночестве.

Общее будущее

Если вы недавно начали встречаться и вас интересуют перспективы, спросите о них в другой раз! Иначе можете получить совсем не тот ответ, на который рассчитывали.

Прошлый опыт

Худшее, что можно придумать, – начать сравнивать его с бывшими. Обсуждать старые сексуальные отношения можно в любое другое время.

Его тело

Не нужно напоминать ему, что пора вернуться в тренажерный зал. В момент, когда вы оба радуетесь пережитому, пусть все будет хорошо.

Продавливание своего мнения

Манипуляция чистой воды! Если он не хотел ехать к вашим родителям полчаса назад, сейчас тем более не захочет.

Продолжение ссоры

Нет, поведение свекрови можно обсудить позже! Никаких серьезных разговоров, даже если прямо перед сексом вы самозабвенно ругались.

Его успехи в постели

Может показаться, что оценить секс по горячим следам – хорошая идея, но нет. Оценки за исполнение ставить нельзя! Критика разрушает интимность момента.

Напомним, к чему ведет отсутствие секса: неожиданный научный ответ. Также мы писали, когда нельзя заниматься сексом: ученые назвали время. Кроме этого, раскрыта неожиданная правда про секс.

Смотрите видео – странные сексуальные законы мира:

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