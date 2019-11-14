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Что нужно успеть до Нового года: 10 важных дел

До года Крысы осталось 48 дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Что нужно успеть сделать до Нового года
Что нужно успеть сделать до Нового года
Фото: Pexels

До Нового 2020 года осталось меньше 50 дней, а значит, что совсем скоро подготовка к праздникам начнет набирать обороты. О чем нужно позаботиться, чтобы достойно встретить год Крысы, читайте в статье.

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Вашему вниманию 10 важных дел, которые нужно успеть сделать до Нового года.

1. Подвести итоги года

Записывать свои цели и желания на будущий год – хорошая идея. И вот сейчас – отличное время, чтобы достать их и посмотреть, что вы успели сделать за уходящий год и что еще можно успеть доделать. Проанализируйте свою жизнь за год и порадуйтесь тому, что у вас есть.

2. Запишите цели и мечты на следующий год

Если у вас еще нет такой привычки, то лучше бы ее завести, ведь это здорово помогает достигать желаемого. И не стоит откладывать это занятие до самого Нового года – лучше начать сейчас и по мере необходимости добавлять пункты в список. К тому же, ближе к празднику у вас дел точно прибавиться, поэтому делать это лучше немного раньше и в спокойной обстановке.

3. Избавиться от хлама

В Новый год лучше входить с порядком в доме. Если мы говорим о домашних вещах, то лучше сразу их перебрать и не копить, а раздавать или выбрасывать. Все, что вы храните просто так, без надобности, "на всякий случай" – не только загрязняет вашу квартиру, но и отбирает у вас энергию. Будьте более категоричны и отключите своего внутреннего Плюшкина – вам нужен порядок.

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4. Раздать долги

Не стоит тянуть с собой в новый год долги. У вас еще есть время подумать, как избавиться от этого бремя и со спокойной душой и мыслями войти в новый год. Причем, под долгами, необходимо также понимать не только финансовую сторону вопроса. Все долги в делах касательно работы, учебы, семьи – также лучше отдать, доделать, закончить. Не оставляйте на потом то, что можно сделать быстро и уже сейчас.

5. Купить и упаковать подарки

О том, что вам дарить родственникам, близким, друзьям и коллегам лучше позаботиться заранее, чтобы потом не бегать в суматохе и покупать что- попало.

6. Изменить внешность

Если вы давно мечтали что-то поменять в своей внешности – сейчас как раз отличное для этого время. К тому же, внешние перемены неизменно влекут за собой и внутренние. Новая стрижка, новый стиль одежды – экспериментируйте и тогда получите не только новые эмоции, но и новую внешность.

7. Отпустить обиды и поблагодарить

Если хотите начать новый год хорошо – важно в этом году оставить все свои переживания, обиды опустить, простить и забыть. И не забудьте поблагодарить людей, которые вам помогли и себя – за все, что сделали в текущем году.

8. Очистите телефон

У большинства людей телефон – это кладезь информации, которая нужно ежеминутно. Начинайте новый период своей жизни с чистым телефоном. Не имеется ввиду удалить контакты и необходимые программы, а почистить папку с фотографиями, видео, скриншотами и различным кэшом.

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9. Спланируйте новогоднее меню

Чтобы хоть как-то разнообразить свое меню для новогодней ночи, запаситесь парой-тройкой новых рецептов, которые вы еще не пробовали. Например, приготовьте вместо традиционного салата оливье – салат без майонеза, а жаренные отбивные – на запеченное мясо. Вариантов таких блюд множество – подключите фантазию. Кроме того, некоторые блюда вы даже можете проработать заранее, чтобы знать, готовить ли его на Новый год.

10. Спланируйте новогоднюю вечеринку

Чтобы не провести всю новогоднюю ночь за столом с едой и перед телевизором, необходимо позаботиться о том, чем вы будете развлекать себя и гостей в новогоднюю ночь. Настольные и онлайн игры, фокусы, ребусы – что-угодно, что бы помогло вам от души повеселиться. И об этом лучше позаботиться заранее.

Тем временем мы выяснили пять правильных привычек для улучшения работы мозга.

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психология дела Новый год
Источник: Сегодня
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