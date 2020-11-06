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Что нужно успеть сделать до Нового 2021 года? Астрологи дали советы всем знакам зодиака

Сегодня, 16:56

Осталось два месяца и в это время планеты солнечной системы будут в постоянном движении

Прощаться с 2020 годом надо правильно! Стоит вернуть долги, уложиться в недвижимость, или, например, закончить определенные курсы. Для каждого знака зодиака свои советы, которые мы собрали в материале.

Сюжет Георгия Маринова и Виктора Шевченко
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Эксперты советуют до конца 2020 года завершить все дела, чтобы войти в новый год с легкой душой.

Что важно сделать до конца года разным знакам зодиака

Астролог Ева Вернигор воздушным знакам советует закончить год, обратив внимание свое на здоровье. Все потому, что следующий 2021 год, в особенности вторая его половина, для них будет очень активная и просто не будет времени на себя.

А вот представителям земной стихии – Тельцам, Девам и Козерогам – звезды предвещают кардинальные перемены в личной жизни. И уже сейчас стоит подготовиться.

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"Нужно разорвать отношения с темы людьми, которые их не устраивают и возможно познакомиться с другими, чтобы основать новые отношения в следующем году 2021", – советует астролог.

Осталось два месяца и в это время планеты солнечной системы будут в постоянном движении, а это влияет на водяные знаки.

По словам таролога Ольги Соломки, у них могут обостриться дела с недвижимостью и собственно то, что они не доделали – могут: продать, обменять, купить или даже ремонт сделать.

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Нумерологи утверждают, что подводить итоги сделанного стоит уже в этом месяце. И не ждать начала декабря. Немеролог Любовь Павленко поясняет это тем, что сейчас время для завершения всех своих дел: образование, возвращения долгов, обучения. Все потому, что ноябрь – очень энергетически заряженный месяц.

А вот в декабре старайтесь как можно больше свободного времени уделить отдыху.

Тем временем мы выяснили, какой главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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Источник: Сегодня
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