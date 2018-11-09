Что о девушке может рассказать поза, в которой она обычно сидит: уникальный тест

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Что о девушке может рассказать поза, в которой она обычно сидит. Фото: pixabay

Поездку в общественном транспорте можно превратить в увлекательный психологический квест. Ведь то, как сидят люди, может многое рассказать об их внутреннем мире. Конечно, для этого нужен ключ. Его нам дали эксперты психологической студии "Простое настоящее". Они рассказали, какой характер, к примеру, у любительниц закидывать ноги на колено и привыкших держать их ровно, "под линеечку". Итак, выбираем свою позу на рисунке и читаем о себе. Или вспоминаем позы, в которых сидят подруги, коллеги и т. д., и узнаем о них много нового.

1. Вы часто летаете в облаках, а потому забываете контролировать свое тело. А оно везде норовит занять любимую позу, в которой вы сидите у себя дома на диване, когда что-то вяжете или просто болтаете с подружкой по телефону. Это очень по-детски, и ваша главная черта — инфантильность. К счастью, она проявляется в основном только в таких милых деталях. Вы взрослая личность, способная брать ответственность за свою жизнь на себя.

Еще такая невнимательность к внешнему виду может говорить либо о том, что вы уверены в своей неотразимости, либо о том, что вы испытываете постоянную гиперусталость, из-за чего с

равнодушием относитесь к тому, как выглядите и что о вас подумают окружающие.

2. Вы сама "мисс Гармония". В вашей жизни порядок во всем — в доме, в мыслях, в отношениях. А еще вы ни на секунду не забываете о том, что вы представительница прекрасного пола. Причем лучшая из лучших! Ваш девиз: "Все женщины как женщины, а я — королева". Поэтому даже в метро, в час пик, вы будете сидеть, как будто у вас на голове корона. И что интересно, всегда найдутся желающие уступить "мисс Совершенство" место. Единственное "но" — ваша привычка к гиперконтролю. Хотя бы иногда позволяйте себе расслабляться: спасибо вам скажут не только затекшие ноги, которым очень непросто в такой позе, но и душа, которая частенько себя чувствует в тисках из-за вашей погони за идеалами.

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3. Про вас часто говорят — "мужчина в юбке". И неспроста: вы действительно любите доминировать и поражаете окружающих своим напором и решительностью. При этом вы очень любите бросать вызов, особенно представителям сильного пола. И тот, кто его примет, не разочаруется: в вашем лице он получит сильную личность, страстную партнершу и верного друга. Только вот в чем загвоздка: таких отчаянных смельчаков днем с огнем нужно поискать. Потому бой-девушкам приходится либо долго ждать того самого, с кем они будут как за каменной стеной. Либо же становиться мягче, женственнее и слабее.

4. Главная отличительная черта вашего характера — сдержанность. Многие принимают ее за холодность, но внутри вас на самом деле много огня. Вы не даете ему вырваться наружу благодаря дисциплине и множеству запретов, которые навязали вам в свое время строгие родители или окружение. В общем, вы классическая "хорошая девочка". Если вам в таком образе живется комфортно — прекрасно, пусть все так и остается. Но если вы чувствуете, что это не ваша "шкура", пора ее сбрасывать, отменять чужие табу и начинать получать от жизни удовольствие и драйв.

5. Вы — легкая и светлая натура. Никакие тяжелые мысли надолго не задерживаются в вашей голове, а мрачные эмоции не оседают в вашем сердце. Вам очень подходят слова из песни: "Она идет по жизни, смеясь". Окружающие думают: повезло человеку родиться с таким золотым характером! Но лишь узкий круг посвященных знает, что дело совсем не в генах и хорошей карме. За вашей светлой улыбкой, ясным взглядом и жизнерадостностью стоит огромная работа над собой. Благодаря этому вы умеете танцевать даже под дождем, поэтому к вам тянутся очень многие. Единственный совет: внимательнее относитесь к своему окружению.