Что подарить на День Святого Валентина: ТОП-10 подарков на 14 февраля

Мы сделали небольшую подборку интересных и креативных подарков, которые придутся по душе каждому

Что подарить на День Святого Валентина. Фото: Tv.ua

Большинство украинцев сейчас судорожно ищут подарки своим половинкам на День святого Валентина, а некоторые избегают предметов, которые не стоит презентовать. Чтобы облегчить ваши терзания в поиске хорошего и уместного подарка своим любимым, мы сделали небольшую подбHappyBirdрку интересных и креативных подарков, которые придутся по душе каждому.

Банка с орехами

Мало кто знает, но выражение "I’m nuts about you" означает "Я от тебя без ума". Поэтому в англоговорящих странах дарят банки с орехами, с соответствующей надписью. Можно отдельно купить банку, отдельно разных орехов и заполнить ее. Подарок понравится и парню, и мужу, и девушке. Главное с любовью.

Золотое или серебряное украшение

Традиционно лучший подарок на день влюбленных девушке – это украшение (подвеска, кулон, цепочка на руку, колечко, сережки). Такой подарок понравится любой девушке. Но, осторожно, нужно хорошо знать вкус своей спутницы или выбирать украшение вместе с ней.

Билет на квест-тур или в квест-комнату

Посиделки в кафе или поход в кино еще никто не отменял. Но куда интересней пойти и вместе разгадать забавную головоломку, а еще лучше – устроить такой квест по городу.

Парные пледы с рукавами

Это для истинных ценителей домашнего уюта. Чтобы совместные просмотры фильмов были теплыми и не приходилось "воевать" за свою часть пледа – это отличный выход. Только не один, а сразу два.

Совместный поход на мастер-класс

Неважно, будет это лепка из глины или жонглирование мячами – главное эмоции и совместно проведенное время. Такое свидание запомнится надолго.

Книга

Книга – универсальный и уместный подарок даже на день влюбленных. Главное знать вкусы любимого человека, любимых авторов. В конце-концов, электронную книгу тоже можно подарить.

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Сладкая романтическая коробка-игра

"Рафаэлки" уже в прошлом. Сейчас нужно что-то интересней. Подарок на День Святого Валентина должен быть ярким, сладким и веселым. Поэтому, можно купить не просто мармеладки, а целую романтическую игру. Или выбрать различные сладости и упаковать в подарочную коробку или корзинку. И сладость, и задание, и свидание.

Подушка в машину

Да-да, именно в машину. Если у вашей половинки есть машина, почему бы не подарить прикольную подушку. Во-первых, она пригодится и водителю, и вам, во-вторых, кто же откажется от милой мордахи или прикольной надписи на заднем сидении?

Кофейный или чайный набор

Любителям чая или кофе вполне подойдет такой подарок. Полезно, вкусно и можно сделать маленькой традицией для вас двоих – пить чай или кофе вместе.

Патефон

Что, не ожидали? На самом деле можно подарить статуэтку-патефон или шкатулку. Но это только для любителей раритета или коллекционеров. Впрочем, может среди молодежи есть и те, кто любит музыку на пластинках. Тогда нужно будет раскошелиться – патефоны стоят недешево.

Напомним, мы вам подскажем, чтони в коем случае нельзя дарить на День Святого Валентина. Существуют некоторые поверия и приметы, почему именно эти предметы нельзя дарить парню или девушке.

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