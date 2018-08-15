Что произойдет, если отказаться от соцсетей

Как минимум, вы сделаете всю запланированную работу очень быстро

Соцсети забирают много времени. Фото: pixabay

Соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они могут использоваться как бизнес, для работы, но чаще – просто так, для приятного времяпрепровождения.

Но не стоит забывать, что они отнимают слишком много времени и даже вызывают зависимость. Примечательно, что может случиться, если вы ограничите свое присутствие в сети хотя бы на короткий промежуток?

1. Вы сделаете всю запланированную работу очень быстро. Когда вам не нужно будет беспокоиться о том, что на ваш телефон начинают массово приходить уведомления, ваша производительность будет расти на глазах. Дело в том, что социальные сети постоянно прерывают нас, не дают возможности сконцентрироваться, забирают много времени. Согласитесь, это высокая цена за несколько лайков и комментариев.

2. Вы увеличите уровень своей креативности. Социальные сети мешают вашему творчеству. Полностью отказавшись от них, вы избавляетесь от сильнейшего отвлекающего фактора и можете включить свой креативный потенциал на полную мощь.

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3. Сперва вы будете очень беспокойны. Хотя последствия ухода из социальных сетей в целом позитивны в долгосрочной перспективе, в первое время вы можете испытывать стресс и беспокойство. Эти чувства вызваны нейробиологической потерей ощущения постоянного общения. К счастью, это чувство довольно быстро проходит.

4. Вы почувствуете себя менее напряженными. Поскольку социальные сети стали настолько легкодоступными, мы часто уделяем им свое внимание 24/7. Такое повышенное напряжение может привести к целому ряду неблагоприятных последствий для мозга, таких как ухудшение памяти и повышенный риск возникновения депрессии.

5. Вы будете чувствовать себя более уверенно. Когда мы публикуем что-то в социальных сетях, мы склонны делиться только счастливыми моментами нашей жизни. Это может показаться безобидным, но когда мы видим людей в их "улучшенной" версии, легко почувствовать, что мы отстаем от них. Выход из социальных сетей поможет вам избавиться от этого социального сравнения, и вы станете намного счастливее и увереннее в себе.

6. Вы будете лучше спать. Вспомните тот момент перед сном, когда вы думали, что только на минуту зайдете в интернет, чтобы прочитать всего одно сообщение, а затем вдруг осознавали, что провели там кучу времени? Звучит знакомо? Когда вы покидаете социальные сети, вы гарантируете себе хороший ночной отдых.

7. Вы укрепите свои личные отношения. Конечно, социальные сети могут быть отличным способом оставаться на связи со старыми друзьями или семьей. Но настоящие, живые отношения, как правило, намного сильнее, чем те, которые поддерживаются исключительно в интернете.

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8. Вы перестанете испытывать скуку. Ну кто из нас не нырял в телефон, стоя в длинной очереди к кассе супермаркета? Исследователи провели эксперимент с четырьмя десятками студентов, и по факту участники испытали противоположный эффект. Удивительно, однако за 30 минут, проведенных в интернете, студенты лишь сильнее почувствовали скуку. Так что задумайтесь о том, что когда вы бездумно прокручиваете новостные ленты в социальных сетях, вы могли бы заняться более полезными вещами.

9. Вы будете меньше заняты праздными мыслями. Как только вы перестанете прокручивать мнения других людей у себя в голове, вы, скорее всего, узнаете больше о том, что мотивирует вас, а не их. Когда люди уходят из социальных сетей, они не стремятся привлекать к себе внимание и получать малоценную обратную связь от окружающих.

10. Вы будете меньше ссориться. Гораздо легче написать негативный отзыв или комментарий, когда вы прячетесь за экраном, нежели бросать оскорбление человеку в лицо. Но когда вы перестанете использовать социальные сети, вы выйдете из этой онлайн-битвы и будете менее эмоционально заряжены.

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