Что советуют родители-миллионеры своим детям: пять простых истин
Помочь решить широко распространенную проблему – это безопасный способ заработать деньги
Родители желают своим детям всего только самого лучшего, при этом пытаясь научить их быть добрыми и честными. Но далеко не все родители учат свое чадо финансовой грамотности и не прививают навыков зарабатывания денег.
Миллионер-самоучка Стив Сиболд на протяжении 34 лет исследовал особенности воспитания детей в семьях успешных и богатых людей, передает Новое время. За это время Сиболд опросил более 1200 миллионеров и миллиардеров, задавая вопрос: "Что вы говорите своим детям, когда хотите научить их финансовому успеху?".
Вот пять наиболее важных советов, которые родители-миллионеры дают своим детям.
1. Окружите себя успешными людьми.
То, с кем вы общаетесь, имеет большое значение, советуют детям родители-миллионеры. Например, можно увлекаться теми видами спорта, в которые играют богатые и успешные люди. Скажем, гольфом.
"Вам нужны богатые друзья". Как минимум то, что вы окажетесь подвержены воздействию их представлений обо всем, что связано с богатством, значительно расширит горизонт вашего мышления", – говорит Сиболд.
2. Зарабатывайте деньги, решая проблемы.
Помочь решить широко распространенную проблему – это безопасный способ заработать деньги.
"Богатые люди решают значительные проблемы и получают за свои усилия соответствующее вознаграждение. Если вы потратите время на развлечения, всю жизнь будете ощущать нехватку денег. А если инвестируете свое время в решение проблем других людей, вы никогда не будете переживать о том, как выплатить ипотеку", – делится Сиболд.
3. Занимайтесь любимым делом.
У вас будет гораздо больше мотивации зарабатывать деньги, делая ту работу, которую вы любите, чем ту, которую ненавидите.
"Очень сложно вкладывать свое время и энергию в профессию, которая вас утомляет или смысл которой не простирается дальше зарабатывания денег. Просыпаться каждый день с чувством предвкушения рабочего дня – главная формула финансового изобилия, эмоциональной полноты и удовлетворенности жизнью", – говорит Сиболд.
4. Тратьте деньги с умом.
Независимо от того, насколько большая у вас зарплата, вы никогда не станете миллионером, если не научитесь правильно распоряжаться деньгами. По словам Сиболда, чрезмерные траты могут привести вас к провалу. Ежедневно это происходит с людьми, в распоряжении у которых миллионы.
5. Вы заслуживаете успеха.
Только те люди, которые верят в то, что они заслуживают быть богатыми, становятся такими. В то время, как большинство полагает, что путь к успеху зарезервирован лишь для избранных счастливчиков. Как бы банально это ни звучало, но чтобы добиться поставленных целей, нужно верить в себя.
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