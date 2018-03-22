Что советуют родители-миллионеры своим детям: пять простых истин

Родители желают своим детям всего только самого лучшего, при этом пытаясь научить их быть добрыми и честными. Но далеко не все родители учат свое чадо финансовой грамотности и не прививают навыков зарабатывания денег.

Миллионер-самоучка Стив Сиболд на протяжении 34 лет исследовал особенности воспитания детей в семьях успешных и богатых людей, передает Новое время. За это время Сиболд опросил более 1200 миллионеров и миллиардеров, задавая вопрос: "Что вы говорите своим детям, когда хотите научить их финансовому успеху?".

Вот пять наиболее важных советов, которые родители-миллионеры дают своим детям.

1. Окружите себя успешными людьми.

То, с кем вы общаетесь, имеет большое значение, советуют детям родители-миллионеры. Например, можно увлекаться теми видами спорта, в которые играют богатые и успешные люди. Скажем, гольфом.

"Вам нужны богатые друзья". Как минимум то, что вы окажетесь подвержены воздействию их представлений обо всем, что связано с богатством, значительно расширит горизонт вашего мышления", – говорит Сиболд.

2. Зарабатывайте деньги, решая проблемы.

Помочь решить широко распространенную проблему – это безопасный способ заработать деньги.

"Богатые люди решают значительные проблемы и получают за свои усилия соответствующее вознаграждение. Если вы потратите время на развлечения, всю жизнь будете ощущать нехватку денег. А если инвестируете свое время в решение проблем других людей, вы никогда не будете переживать о том, как выплатить ипотеку", – делится Сиболд.

3. Занимайтесь любимым делом.

У вас будет гораздо больше мотивации зарабатывать деньги, делая ту работу, которую вы любите, чем ту, которую ненавидите.

"Очень сложно вкладывать свое время и энергию в профессию, которая вас утомляет или смысл которой не простирается дальше зарабатывания денег. Просыпаться каждый день с чувством предвкушения рабочего дня – главная формула финансового изобилия, эмоциональной полноты и удовлетворенности жизнью", – говорит Сиболд.

4. Тратьте деньги с умом.

Независимо от того, насколько большая у вас зарплата, вы никогда не станете миллионером, если не научитесь правильно распоряжаться деньгами. По словам Сиболда, чрезмерные траты могут привести вас к провалу. Ежедневно это происходит с людьми, в распоряжении у которых миллионы.

5. Вы заслуживаете успеха.

Только те люди, которые верят в то, что они заслуживают быть богатыми, становятся такими. В то время, как большинство полагает, что путь к успеху зарезервирован лишь для избранных счастливчиков. Как бы банально это ни звучало, но чтобы добиться поставленных целей, нужно верить в себя.

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