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Что такое лень на самом деле: мнение эксперта

Как справиться с ленью и добиться желаемых результатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Как бороться с ленью
Как бороться с ленью
Фото: Pixabay

Ученые утверждают, что у человека есть не один мозг, а целых три. Конечно, условно, но все же. Это три системы, три "слоя" нашего мозга. Такую систему предложил американский ученый, невролог Пол Маклин в 50-х годах прошлого века.

Три в одном

Одна берет свое начало на заре эволюции, когда главной потребностью было выжить любой ценой, сформировался так называемый рептильный мозг, отвечающий за неосознанные реакции человека и его базовые функции. "Второй мозг" – "средний" – лимбический, управляет нашими эмоциями и отвечает за социальные отношения. А третья система, неокортекс – самая молодая часть мозга, " визуальный мозг", и отвечает за способность принимать рациональные решения, мышление и интеллект. Интересно, что контролировать сознательно мы можем только эту третью часть.

Грубо говоря, в каждом из нас живет рептилия, млекопитающее и собственно homo sapiens. Соответственно, один наш мозг отвечает за выживание, другой – за эмоции и наслаждение, третий – за развитие и мышление.

Мотивационный коуч Ицхак Пинтосевич предлагает для простоты представить, что в вас живет корова (тот самый средний мозг), и именно она ленится. Ей нужно поесть, поспать и размножиться. Больше ее ничего не интересует.

"Обмани" мозг млекопитающего

А чтобы победить лень, нужно просто "победить в себе корову". Она хочет хорошо поесть и хорошо провести время. Она не хочет тратить силы и энергию на достижение чего-либо. Именно тут и живет наша лень. Помочь может наше рациональное мышление, которое думает не только о настоящем, как корова, но и о будущем.

С чего начать?

Например, с такого шага: поставить себе какую-то глобальную цель (скажем, выучить иностранный язык или похудеть на Х кг). А затем разбить эту цель на очень маленькие кусочки – скажем, изучать всего по 10 слов в день, приседать 10 раз в день, выпивать 1,5 л воды в день. Это маленькие шаги, потому "корова" их не испугается и сделает. Затем можно по чуть-чуть увеличивать "нагрузку", кроме того, значительно увеличится мотивация по мере достижения промежуточных результатов. А в долгосрочной перспективе вы добьетесь желаемого успеха!

Напомним, ранее мы писали, как справиться с весенней депрессией.

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Источник: Сегодня
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