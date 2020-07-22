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Что такое мнительность и как от нее избавиться: советы психолога

Сегодня, 09:25

Мнительная личность регулярно подвергается серьезным опасениям по поводу и без него

Мнительность очень мешает человеку расслабиться и насладиться жизнью, ведь он постоянно думает о чем-то плохом. Психолог Софья Пхаладзе на своей странице в Instagram пояснила, что такое на самом деле мнительность и как с ней бороться.

Мнительность — это один из симптомов тревожности.

По словам психолога, мнительная личность регулярно подвергается серьезным опасениям по поводу и без него. Такой человек постоянно находится в страхе, что вскоре случится нечто плохое. Частые беспокойства возникают на фоне излишних переживаний о будущих возможных бедствиях, которые могут произойти, страха потерять контроль над обстоятельствами, пишет Софья.

Как правильно бороться с мнительностью
Как правильно бороться с мнительностью
Фото: Pexels

Мнительные люди постоянно думают о том, как их оценивают, "накручиваю себя" без причины, опасаются провала, переживают из-за работы, думаю, что все заканчивается плохо и им постоянно кажется, что они смертельно больны.

Как бороться с ментальностью

1️. Запрет на любую негативную информацию: ТВ новости, трагедии, окружение, которое говорит о негативе и проблемах.

2️. Табу на осуждение своей мнительности с родственниками, друзьями. Даже если они привыкли к этой теме и спрашивают о самочувствии — дайте себе установку принципиально не жаловаться какое-то время, например 30 дней.

3️. Только позитив: информация об исцелении людей, силе организма, комедии, легкость, мотивация.

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4️. Концентрация на хорошем в конкретный момент: как сейчас приятно, как вкусно, как удачно получилось.

5️. Каждый день в конце подводить позитивные итоги, что сегодня хорошего/милого/полезного/приятного произошло.

"В этом случае необходимо надеть розовые очки и постараться создать вокруг себя красочный мир, наполненный эмоциями со знаком плюс. Такой образ жизни поможет справиться с мнительностью в короткие сроки, главное — регулярность и выработка привычки видеть хорошее", – подытожила психолог.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Ранее мы также выяснили, как решать проблемы с помощью подсознания.

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Источник: Сегодня
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