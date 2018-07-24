Что такое прекрастинация и почему быстро не значит хорошо

Чтобы прекрастинация не разрушила ваши планы и полностью одолела вас, измените свой фокус внимания

Притормозите и научитесь планировать. Фото: pixabay

О понятии "прокрастинация" – склонность к откладыванию даже важных и срочных дел – знают, наверное, уже все, а вот понятие "прекрастинация" не так часто упоминается. Что это такое и почему быстро не значит хорошо, далее в статье.

Прошла только половина лета, а ты уже успел перепробовать все вкусное мороженое в городе, знаешь, где найти тот самый кофе с апельсиновым фрешем, а каждая строчка из твоих списков книг и дел на лето гордо начинается со знака "выполнено", но при этом тебя беспокоит чувство вины и тревоги, что ты как-то совсем не заметил, когда успел все это выполнить и насколько качественно. Да и нет времени, ведь ты уже принялся за новую работу. Осторожно, кажется, в твою жизнь пришла прекрастинация.

Прекрастинация — навязчивое желание начать работу над заданием немедленно и завершить его как можно скорее. Так уж сложилось, что прекрастинация заложена в нас природой. Она считается побочным явлением быстрого темпа современной жизни. Если ты заядлый прекрастинатор, прогресс необходим тебе как воздух, заминка сразу же вызывает чувство тревоги.

Бывает, что ты приезжаешь на встречу на полчаса раньше, даже зная, что это время придется бесцельно проторчать в приемной? Как насчет чувства вины, если не успел ответить на письмо мгновенно? Или, может, на курсах по английскому сдаешь тесты быстрее всех, но так спешишь, что пропускаешь самые дурацкие ошибки? Если ты узнал в этом себя, и не хочешь, чтобы прекрастинация разрушила твои планы и полностью одолела тебя, попробуй изменить свой фокус внимания:

Фокусируйся на важном. Значение имеет не количество сделанного, а весомость завершенного дела. Даже если ты написал всего одну строчку, но эта строчка – самая важная мысль твоей будущей книги, похвали себя за это. Фокусируйся на качестве. Конечная цель становится ближе, только если не страдает качество выполнения. Когда делаешь что-то очень быстро, сделай паузу, а затем перепроверь результат. Насколько сильно он страдает от твоей спешки? Дай себе время на размышление. На разные дела нужно разное количество времени. Если пост в фейсбук ты можешь написать за две минуты, то научная диссертация требует внимания и нескольких месяцев (а то и лет!) продуктивного труда. И это нормально. Строй долговременные планы. Это помогает избежать длительного застоя в продвижении дел и не стремиться сделать все "прямо сейчас". Распланируй маленькие шаги к большой цели так, чтобы они оставили тебе время на отдых. Комбинируй мелкие задачи и создавай списки дел. Это разгрузит кратковременную память и облегчит ежедневную работу.

И, пожалуйста, помни: лето любит планы, в которых есть время не только для работы, но и для полноценного отдыха.

"Материал образовательного проекта Upgrade"

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как уйти в отпуск без аврала: пять правил. По возможности выключите телефон, не отвечайте на рабочие е-мейлы и сообщения в социальных сетях.