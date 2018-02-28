Что такое секстинг и как он влияет на отношение партнеров: интересное исследование

С приходом в нашу жизнь технологий, изменения происходят не только в повседневной жизни, а и в сексуальной. В последнее время приобрел популярность секстинг – пересылка фотографий и сообщений интимного содержания.

Как секстинг влияет на отношения и сексуальную жизнь партнеров выясняли канадские ученые из Альбертского университета, передает "Новое время".

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Computers in Human Behavior, выяснилось, что пересылка личных фотографий и сообщений интимного содержания повышает уровень сексуального удовлетворения, но негативно влияет на романтические отношения партнеров.

Исследователи опросили 615 жителей Канады и США об их привычках в отношении секстинга, после чего разделили их на четыре группы – противники секстинга, умеренные секстеры, поклонники секстинга и гипер-секстеры.

Несмотря на то, что секстинг предполагает близкие, доверительные отношения с партнером, гипер-секстеры оказались менее преданными и менее надежными партнерами, чем противники секстинга. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые также показали, что эта категория респондентов была более склонна к просмотру порно и флирту "на стороне", а также в социальных сетях.

"Секстинг, похоже, не является частью здоровых отношений. Те люди, которые были ярыми поклонниками общения посредством сообщений сексуального характера, обращали внимание лишь на сексуальную часть своих отношений, пренебрегая другими важными составляющими", – говорит автор исследования Адам Галован.

По его мнению, такие люди пренебрегают реальным взаимодействием с партнером:

"Эти люди хотят достичь конечной цели – хороших отношений – без тяжелой работы. Без разговора, без совместного времяпровождения. Они не хотят слушать партнера и узнавать его. Это культура мгновенного удовлетворения – мы хотим получить желаемое прямо сейчас".

Таким образом, по данным профессора Галована, чрезмерный секстинг негативным образом влияет на отношения. Стоит отметить, что ранее в ходе опроса также выяснилось, что секстинг не всегда приводит к положительным сексуальным или эмоциональным переживаниям.

Так, 50% респондентов, опрошенных ранее сообщили, что интимная переписка повысила их уровень сексуального удовлетворения, в то время как другая половина респондентов отметила, что последствия секстинга были отрицательными. В частности, к отрицательным последствиям респонденты отнесли обеспокоенность тем, что их фотографии интимного характера "попали в руки другого человека", в то время как другие отметили, что ощущали дискомфорт, отправляя подобные сообщения или снимки.

Тем временем другие ученые выяснили, почему люди изменяют. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек.