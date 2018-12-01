Что такое синдром навязчивых движений у ребенка и как с ним бороться

Нервные движения могут скрываться за привычкой грызть ногти и губы, жмуриться и покашливать

Рисование пальцами помогает в лечении нервных движений. Фото: pixabay

Когда ребенок подхватывает вирус, действия родителей вполне очевидны: обратиться к врачу, лечить заболевание, стараясь предупредить возникновение осложнений. Но когда речь заходит о проблемах неврологического и психологического спектра, родительская реакция не всегда однозначна. Сталкиваясь с непонятным поведением ребенка, родители зачастую пытаются исправить его "воспитательными методами" или просто переждать, "пока само пройдет". Но такие действия, как и бездействие, приводят лишь к переходу заболевания на более глубокий уровень. Одна из таких проблем, лежащая на стыке неврологии и психологии, — синдром навязчивых движений (СНД). О ней мы поговорили с Мариэттой Алексеенко, детским врачом-неврологом, и Снежаной Поп­лавской, детским психологом-психотерапевтом, кандидатом философских наук, директором ДРК "Золотой ребенок".

Итак, что же скрывается за СНД? Это комплекс психоэмоциональных нарушений, которые проявляются серией немотивированных движений — однотипных либо переходящих в более сложные. Например, ребенок грызет ногти, кусает губы или кончики волос, моргает или жмурится без причины, накручивает волосы на палец или выдергивает их, щипает себя, раскачивается всем корпусом без видимой причины, сосет пальцы или предметы одежды.

"Проявления СНД (тики) могут быть и не столь очевидными. Например, легкие пожимания плечами, втягивание живота или ягодиц, закатывание глаз, похрюкивание, свист, писк, сплевывание. Тики могут сбивать с толку родителей и врачей, имитируя симптомы различных заболеваний. Ребенок может долго наблюдаться аллергологом-пульмонологом из-за подкашливания без видимых причин, а постоянное шмыгание носом может завести малыша в кабинет лор-врача", — отмечает Мариэтта Алексеенко. Важная особенность тиков заключается в том, что движения повторяются наиболее часто в тех ситуациях, когда ребенок начинает волноваться или чувствует себя неловко.

В чем причина?

"Точного ответа на этот вопрос пока не существует. Мы можем говорить лишь о некоторых факторах, которые могут влиять на развитие такого состояния у ребенка", — утверждает Мариэтта Алексеенко. Это:

1. Генетика. Тики чаще встречаются в семье, где один из родителей также имеет СНД. Причем в разных поколениях его выраженность меняется: по материнской линии он усиливается в следующем поколении. А по отцовской, наоборот, протекает легче.

2. Наличие стрептококковой инфекции. Тики чаще всего встречаются у детей, страдающих такими заболеваниями, как хронический тонзиллит, ангина, а также у тех, кто перенес скарлатину.

3. Перинатальная патология. Есть данные о влиянии на развитие СНД неблагополучно протекающей беременности, непростых родов, а также тяжелых заболеваний, перенесенных ребенком в первый месяц жизни.

4. Нейрохимия. Нарушение баланса определенных химических веществ в головном мозге также может стать одной из причин формирования СНД.

Спусковым крючком, запускающим или усиливающим уже имеющиеся у детей навязчивые движения, всегда являются психологические факторы: испуг, стресс, сложная атмосфера в семье и т. п.

Помогут щадящий режим и рисование пальцами

В первую очередь важно определить психологическую причину, давшую толчок проявлениям СНД у ребенка. Проанализируйте, какая ситуация могла оказаться слишком сложной для его восприятия: возможно, он был чем-то напуган или не справился с длительной разлукой с родителями? Таким фактором может стать даже очень положительное событие: это тоже нагрузка для детской психики.

"Важно постараться сделать режим жизни ребенка максимально щадящим по отношению к нервной системе. Пересмотрите его дневной график и загрузку. На пользу пойдут небольшие внеплановые каникулы, увеличение времени для отдыха и прогулок на свежем воздухе", — советует Снежана Поплавская.

На начальном этапе заболевания, как правило, достаточно работы с психологом. Специалист поможет максимально эффективно разрешить проблему, спровоцировавшую возникновение тиков, обеспечит снятие симптома и посоветует, как наилучшим образом поддержать ребенка в семье.

Если же причину возникновения тиков определить сложно, симптомы проявились внезапно и наносят явный вред ребенку (грызет губы в кровь, царапает себя до ран) — визит к неврологу ни в коем случае нельзя откладывать. В некоторых случаях может потребоваться электроэнцефалография — для исключения вероятности того, что навязчивые движения связаны с эпилептической активностью. Также врач может порекомендовать выполнить МРТ головного мозга для исключения патологических очагов, которые могут вызвать так называемые гиперкинезы, внешне похожие на тики.

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Важно помнить, что такую проблему всегда легче лечить на начальной стадии, когда достаточно поведенческой терапии и работы с родителями по повышению их компетенции в данной сложной ситуации. "Медикаментозное лечение также может присутствовать, но это уже вторая линия терапии", — отмечает Мариэтта Алексеенко. Неврологи применяют мягкие нейролептики, иногда бензодиазепины. На постсоветском пространстве традиционно используют и ноотропные препараты, но важно знать, что препаратов этой группы нет в международных протоколах: они относятся к средствам с недоказанной эффективностью.

"Для помощи ребенку дома будут хороши любые творческие занятия. Они дают прекрасную разгрузку для психики", — делится Снежана Поплавская. Лепите вместе с ребенком из глины и теста, рисуйте пальчиковыми красками (они обеспечивают наибольший эмоциональный отклик), играйте с песком и крупами. А вот гаджеты на время терапии лучше исключить или максимально ограничить, заменив живым общением с близкими людьми. И обязательно постарайтесь пересмотреть свое отношение к нагрузке ребенка и разобраться с проблемами в семье или в детском коллективе.

Важно помнить: навязчивые движения неосознанны. Ребенок повторяет их не умышленно, поэтому абсолютно бессмысленно и очень вредно пытаться воздействовать на него так называемыми воспитательными методами: просить его перестать повторять такие движения, заставлять контролировать себя, наказывать. В случае с СНД такие действия родителей могут привести к противоположному эффекту — у ребенка закрепится патологическая обратная связь. А чувство вины, сопровождающее такие движения, впоследствии будет только усугублять течение заболевания и затруднять его лечение. Постарайтесь не акцентировать внимание ребенка на этих состояниях, а напротив — поддерживать его самооценку и ощущение уверенности в себе.