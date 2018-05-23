Что такое страх и почему люди боятся: ответ психолога

По словам Михаила Лабковского, в реальной жизни нет таких угроз, из-за которых люди не спят ночами

Страх находится в голове. Фото: pixabay

Страх мешает людям достигать своих целей и быть счастливыми. Что такое страх и почему люди бояться рассказал психолог Михаил Лабковский.

Об этом он написал в Instagram, где рассказал, что страх можно побороть.

"Что такое "страх"? Это древний механизм, который был нужен нам для выживания. Страх помогал убежать от хищника или защититься от врага. В 21 веке мы уже не бегаем от мамонтов, но все еще боимся. Причем, точно так же, с такой же интенсивностью, что и наши предки. Только вот мамонта по близости нет. А что или кто нам этого "мамонта" заменяет? Да никто", – говорит психолог.

По словам Михаила, в реальной жизни нет таких угроз (за крайне редким исключением), из-за которых люди не спят ночами, дергаются, переживают.

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"По сути, мы в большей степени боимся того, что еще не произошло. А если быть точнее – того, что НИКОГДА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ", – отмечает он.

Психолог также пояснил, какие есть причины страхов.

"Причин тут много. Но первая и основная – это вообще привычка боятся. Если человек воспитал в себе постоянное беспокойство, если он привык дергаться по любому поводу, а в семье это еще и культивировалось ("не лезь на горку, упадешь!"), то уже во взрослой жизни эта эмоция будет идти с ним рука об руку. И ему постоянно надо будет ее в чем-то размещать. В отношениях, в работе, в собственных детях", – приводит пример Лабковский.

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Но психолог также рассказывает, что страх можно побороть – главное работать над этим.

"Страх МОЖНО ПОБОРОТЬ. Причем, это далеко не так сложно, как вы могли бы подумать. Достаточно уметь себя понимать, разбираться в корнях своего беспокойства и осознавать, что оно не в реальной жизни, а в ГОЛОВЕ", – подытожил он.

Ранее психолог рассказал, что делает человека счастливым. Многие люди строят карьеру, заводят семью, потому, что им сказали, что так они гарантированно будут счастливы.