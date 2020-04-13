Что толкает подростков на секс: 10 популярных причин
Секс-педагог дала совет родителям, как уберечь детей от раннего секса
Подростковый секс – явление не редкое, но все же не все родители понимают, как правильно себя вести в такой ситуации и какие причины толкают молодых людей 12-15 лет на интимные отношения. Кроме нежелательной беременности подростка, может быть и ряд психологических проблем, связанных с ранними половыми связями. На этом этапе родителей начинает волновать вопрос, как уберечь детей от раннего секса.
По словам секс-педагога Юлии Ярмоленко, однозначного ответа на этот вопрос нет, но она назвала 10 популярных причин, по которым у подростков случается ранний секс:
- Плохие отношения в семье (не хватало внимания, заботы, доверия).
- Не умеют говорить "нет", поддались манипуляции.
- Хотелось. Были готовы.
- Интерес любопытство, так как информации не было.
- Уже пора! Все одногодки давно этим занимаются.
- Если не соглашусь, он/она меня бросит.
- Чтобы понравиться.
- Изнасилование/принуждение.
- Строгий контроль и запреты. "Сделаю назло!"
- Чтобы почувствовать себя взрослыми.
По словам Юлии, нет простого ответа родителя, как уберечь детей от раннего секса, но есть то, что в силах каждой матери и отца – дать ребенку любовь, внимание и уважение. Ваше чадо должно получать информацию о безопасности, личных и сексуальных границах, а также уметь различать манипуляцию и не поддаваться ей.
Секс-педагог уверяет, что для того, чтобы ваш ребенок-подросток мог сказать "нет" не только сексу, а и алкоголю и наркотикам, он должен быть уверенным в себе, иметь хорошую самооценку и знать, что есть люди, которые всегда его поддержат и помогут.
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