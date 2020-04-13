Что толкает подростков на секс: 10 популярных причин

Секс-педагог дала совет родителям, как уберечь детей от раннего секса

Подростковый секс – явление не редкое, но все же не все родители понимают, как правильно себя вести в такой ситуации и какие причины толкают молодых людей 12-15 лет на интимные отношения. Кроме нежелательной беременности подростка, может быть и ряд психологических проблем, связанных с ранними половыми связями. На этом этапе родителей начинает волновать вопрос, как уберечь детей от раннего секса.

Какие психические проблемы возникают у подростков Фото: Pexels

По словам секс-педагога Юлии Ярмоленко, однозначного ответа на этот вопрос нет, но она назвала 10 популярных причин, по которым у подростков случается ранний секс:

Плохие отношения в семье (не хватало внимания, заботы, доверия). Не умеют говорить "нет", поддались манипуляции. Хотелось. Были готовы. Интерес любопытство, так как информации не было. Уже пора! Все одногодки давно этим занимаются. Если не соглашусь, он/она меня бросит. Чтобы понравиться. Изнасилование/принуждение. Строгий контроль и запреты. "Сделаю назло!" Чтобы почувствовать себя взрослыми.

По словам Юлии, нет простого ответа родителя, как уберечь детей от раннего секса, но есть то, что в силах каждой матери и отца – дать ребенку любовь, внимание и уважение. Ваше чадо должно получать информацию о безопасности, личных и сексуальных границах, а также уметь различать манипуляцию и не поддаваться ей.

Секс-педагог уверяет, что для того, чтобы ваш ребенок-подросток мог сказать "нет" не только сексу, а и алкоголю и наркотикам, он должен быть уверенным в себе, иметь хорошую самооценку и знать, что есть люди, которые всегда его поддержат и помогут.

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