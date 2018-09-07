Что важно знать о людях, рожденных 1, 10, 19, 28 числа: ответ астропсихолога

У людей, которые родились под влиянием планеты Солнце очень ясные мысли и цели

Эти люди с серьезными амбициями. Фото: pixabay

Особое влияние на людей, рожденных 1, 10, 19, 28 числа любого месяца, в течение всей жизни оказывает планета Солнце. Наиболее яркое влияние планета Солнце будет оказывать на людей, которые родились 1 числа любого месяца. На людей рожденных 10, 19, 28 числа любого Солнышко влияет несколько по-другому.

Об этом рассказала нумеролог и астропсихолог Виктория Тори.

По ее словам, касательно этих чисел, вступают в мистерию значения составных чисел 10 (1+0), 19 (1+9), 28 (2+8).

"Но все же в целом я выделю общие черты данных чисел рождения", – пишет Виктория.

Ключевые слова, которые характеризуют Солнце – это индивидуальность, лидерство, руководство и деятельность. Эти черты характера потенциально заложены в личность людей рожденных 1, 10, 19, 28 числа.

У людей, которые родились под влиянием планеты Солнце очень ясные мысли и цели. Они всегда знают, чего хотят получить от любого процесса, потому что у них прекрасная логика. Они достаточно рассудительны, четко понимают, что происходит вокруг них, обладают ясным мышлением.

Лидеры по своей природе. Им трудно работать в подчинении. Очень часто думают о том, как правильно поставить цель, чтобы достичь успеха в реализации намеченной цели. Но в связи с некоторыми жизненными обстоятельствами и препятствиями они не всегда могут достичь цели, и из-за этого могут впасть в состояние апатии, депрессии и уныния. Но благодаря запасу внутренней силы именно единицы (1, 10, 19, 28) способны очень быстро выйти из состояний, описанных выше, встать и пойти дальше. Этих людей также характеризует тот факт, что они ставят очень большие и амбициозные цели на жизнь.

Единицам часто везет, так как в прошлой жизни они накопили достаточное количество хорошей кармы. Они готовы и по-настоящему вкладываются в работу, чтобы достичь желаемой цели. Вопреки всем препятствиям идут вперед, преодолевая их. Имеют большой запас жизненной силы.

При негативном влиянии планеты в начальной карте у единиц может проявляться властность, необоснованные вспышки гнева, раздражительность, алчность, слабое зрение, дефекты речи.

"Итак, подводя итог данного поста выделю положительные и отрицательные стороны, которыми потенциально наделяет Солнышко своих подопечных. Положительные качества – лидерство, настойчивость, уверенность, умение руководить, умение ставить цели и достигать их. Отрицательные качества – властность, раздражительность", – отмечает Тори.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что важно знать о людях, рожденных 3, 12, 21, 30 числа, а людях, рожденных 2, 11, 20, 29 числа, а также, рожденных 4, 13, 22, 31 числа.