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Что важно знать о людях, рожденных 3, 12, 21, 30 числа: ответ астропсихолога

По словам Виктории Тори, энергия силы мысли у троек сильнейшая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
Для троек важно, чтобы к ним относились уважительно, иначе они могут прекратить общение. Фото: pixabay
Для троек важно, чтобы к ним относились уважительно, иначе они могут прекратить общение. Фото: pixabay

Управляющей планетой троек является Юпитер. Юпитер наделяет своих подопечных, людей, которые родились 3, 12, 21, 30 числа, такими положительными качествами как: желание самореализовываться, профессиональный подход к учебе, работе, творческий подход к жизни, умение материализовать задуманное. Отвечает за детей, отношения с ними.

Об этом рассказала нумеролог и астропсихолог Виктория Тори.

По ее словам, общая и краткая характеристика, которая будет описана в данном посте заложена в каждом человеке как потенциал, и может проявляться в большей или меньшей степени в разные периоды лет человека.

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Виктория отметила, что в отрицательном аспекте Юпитер может усилить в человеке такие качества как: несамостоятельность, послушность. 

Для того чтобы они начали что-то делать им нужно подсказать, свизуализировать цель, поставить четкую цель. 

Юпитерианцы имеют большую ментальную силу и волей-неволей они доминируют над своими собеседниками, это чувствуется. Энергия силы мысли у троек сильнейшая. Очень часто материализуется практически все, о чем они думают и искренне желают. Здесь важно научиться контролировать свои мыслеформы в положительном русле. 

Этим людям свойственны такие качества как: стремление к порядку, дисциплина, четкость , самоконтроль. Часто у троек проявляются диктаторские черты характера, могут быть нетерпеливыми и язвительными. Тройкам нужно следить за своей речью и не обижать окружающих. 

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Им достаточно сложно работать в подчинении, т.к. они сами могут руководить коллективом. 
Для троек важно, чтобы к ним относились уважительно, иначе они могут прекратить общение, вплоть до полного разрыва контакта. 

Они могут быть первоклассными преподавателями, т.к. способны доносить знания на уровне восприятия и усвоения информации другими людьми. Тройки способны простыми словами объяснить сложную тему. Легко улавливают суть, им не нужно долго объяснять. Эти люди разумны.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что важно знать о людях, рожденных 2, 11, 20, 29 числа. По словам Виктории Тори, Луна наделяет своих "подопечных" мягкими и женскими чертами характера.

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Источник: "Сегодня"
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