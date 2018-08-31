Что важно знать о людях, рожденных 4, 13, 22, 31 числа: ответ астропсихолога

По словам Виктории Тори, по сути эти люди – революционеры и имеют нестандартный подход к любому делу

В таронумерологии четверка - это знак императора, высокого профессионала, виртуоза. Фото: pixabay

Люди рожденные 4, 13, 22, 31 числа находятся под управлением планеты Уран. Исключение составляют люди рожденные 13 числа, так как дополнительно особое влияние на них оказывает планета Раху.

Об этом рассказала нумеролог и астропсихолог Виктория Тори.

Раху наделяет своих подопечных качествами инноваторов. То есть качествами таких людей, которые могут привнести в наш мир инновационные идеи, придумать и реализовать то, что еще не было никогда.

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Они по сути революционеры и имеют нестандартный подход к любому делу. Объединяет четверок такие положительные качества как профессионализм, умение доводить дело до конца, стабильность, консерватизм, некая эмоциональная холодность в поведении. Нестандартное поведение у "четверок" проявляется в экстремальных ситуациях. Отрицательные качества, которые могут проявляться – это лень, халатность.

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В таронумерологии четверка – это знак императора, высокого профессионала, виртуоза. Поэтому люди рожденные 4 числа отличаются особым профессиональным и виртуозным подходом к любому делу, за которое возьмутся. Но! Это в том случае, если не сработает другая сторона четверок – лень, желание выполнять свою работу за счет других людей, желание жить за чужой счет и т.п. В положительном ключе эти люди виртуозы своего дела и четко знают, как лучше реализовать ту или иную работу, проект.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что важно знать о людях, рожденных 3, 12, 21, 30 числа, а также людях, рожденных 2, 11, 20, 29 числа.