Что важно знать о людях, рожденных в июне: ответ астропсихолога

По словам Виктории Тори, месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека

Задача людей, рожденных в июне - научиться правильно выстраивать партнерские взаимоотношения. Фото: pixabay

Первый месяц лета показывает, что в Роду нарушены законы добропорядочности – были измены, предательство партнеров, отсутствие уважение к партнеру или какие-то подобные проблемы.

Об этом рассказала нумеролог и астропсихолог Виктория Тори.

"Рожденным в июне необходимо в своей жизни показать пример добропорядочных отношений. Измены не допустимы", – отметила она.

По словам Тори, задача людей, рожденных в июне – научиться правильно выстраивать партнерские взаимоотношения с супругой или супругом.

Ранее астропсихолог рассказывала, что месяц, в котором родился человек, отвечает за настоящее воплощение человека и ставит перед ним определенные задачи в настоящей жизни. Когда человек выполняет все эти задачи, то таким образом накапливает для себя больше "хороших бонусов", энергии и сил, благополучия в определенных сферах жизни. Также задачи по месяцу рождения называют "задачей Рода" или "Для чего человек пришел в его Род?".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что такое Соляр и почему так важна психологическая подготовка ко дню рождения: ответ нумеролога

Как рассказывала ранее астропсихолог, день рождения отвечает за прошлое воплощение человека. И как наработанный опыт является для личности приобретенными навыками и чертами характера, которые необходимо совершенствовать в настоящем воплощении человека.

А год рождения, по словам Виктории, отвечает за будущее воплощение человека и также ставит перед человеком определенные задачи, к которым необходимо готовиться уже в настоящей жизни человека. Выполняя "годовые задачи программы", человек также получает больше "хороших бонусов" в его настоящей жизни.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что важно знать о людях, рожденных в сентябре, в октябре и в ноябре, в декабре, в январе, в феврале, в марте, в апреле, в мае: ответ астропсихолога. Помните, что месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека и ставит задачи перед человеком в настоящей жизни.