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Что важно знать о людях, рожденных в сентябре: ответ астропсихолога

Месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека и ставит задачи перед человеком в настоящей жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay
Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay

Дата рождения человека состоит из дня, месяца и года. Так, день рождения отвечает за прошлое воплощение человека. И как наработанный опыт является для личности приобретенными навыками и чертами характера, которые необходимо совершенствовать в настоящем воплощении человека. 

Месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека. И ставит определенные задачи перед человеком в настоящей жизни. Выполняя эти задачи человек накапливает для себя больше "хороших бонусов", энергии и сил, благополучия в определенных сферах жизни. Еще задачи по месяцу рождения называют "задачей Рода" или "Для чего человек пришел в его Род?".

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А год рождения отвечает за будущее воплощение человека и также ставит перед человеком определенные задачи, к которым необходимо готовиться уже в настоящей жизни человека. Выполняя "годовые задачи программы", человек также получает больше "хороших бонусов" в его настоящей жизни. 

Об этом рассказала нумеролог и астрапсихолог Виктория Тори и рассказала о людях, рожденных в сентябре.

"В сентябре рождаются потенциально самые талантливые люди! У этих людей сильное астральное поле и сильные экстрасенсорные способности", – пишет она.

По свалом Виктории, задачи в настоящем воплощении для рожденных в сентябре – раскрыть свои таланты и прославить свой Род.

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"Люди, рожденные в сентябре показывают, что в Роду существует дар, который необходимо возродить в связи с его утратой в прошлом. Этим людям необходимо понять какой дар был приостановлен, раскрыть и развить в себе этот дар, и через него прославит свой Род", – подытожила она.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что важно знать о людях, рожденных 3, 12, 21, 30 числарожденных 2, 11, 20, 29 числа, а также людях, рожденных 4, 13, 22, 31 числа.

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Источник: "Сегодня"
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