Что ждать от 2020 года: прогноз нумеролога

Нумерологический прогноз на 2020 год от Айсулу Ахимовой

Прогноз нумеролога на 2020-й год Фото: Depositphotos

2020. Мистическое значение зеркальных цифр говорит о неоднозначности и возможном переломном периоде в эпохе человечества. Год подведет своеобразную черту и поставит точки над "i" во всех предшествующих ранее событиях.

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В основе года – умение отстаивать собственное мнение и добиваться реализации поставленных задач. Амбициозность, практичность, хозяйственность, смелость и мудрость – главные черты года.

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Надо помнить, что "четверка", которая сопутствует нумерологии 2020 года, напрямую связана с рационализмом, прагматичностью и точно выверенными решениями. Поэтому все, что имеет отношение к импульсивности, торопливым действиям может принести разочарования и опустошение.

Выделите в своих приоритетах заботу о здоровье и теле;

Полезно любое обучение: постарайтесь поставить себе свой минимум книг, которые обязательно прочтете в этом году;

В этом году к теме бракосочетаний подходите осознанно и рационально, без спонтанных решений. Вопросы бракоразводного характера лучше вообще отложить;

В вопросах взаимоотношений и бизнес-проектов пусть основным лейтмотивом станет гибкость, дипломатия и компромиссы;

Неоднозначность года может нести конфликты, интриги и хитрость. Несите мир и созидание на любом уровне, помня что в данный период худой мир однозначно лучше доброй ссоры;

Детей отдавайте на спорт, шахматы и изучение иностранных языков;

Этот год наполнен большим количеством энергии и многим удастся одновременно совмещать несколько дел.

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