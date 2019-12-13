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Что ждать от 2020 года: прогноз нумеролога

Нумерологический прогноз на 2020 год от Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Прогноз нумеролога на 2020-й год
Прогноз нумеролога на 2020-й год
Фото: Depositphotos

2020. Мистическое значение зеркальных цифр говорит о неоднозначности и возможном переломном периоде в эпохе человечества. Год подведет своеобразную черту и поставит точки над "i" во всех предшествующих ранее событиях.

Смотрите интервью с нумерологом Айсулу Ахимовой – видео:

В основе года – умение отстаивать собственное мнение и добиваться реализации поставленных задач. Амбициозность, практичность, хозяйственность, смелость и мудрость – главные черты года.

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Надо помнить, что "четверка", которая сопутствует нумерологии 2020 года, напрямую связана с рационализмом, прагматичностью и точно выверенными решениями. Поэтому все, что имеет отношение к импульсивности, торопливым действиям может принести разочарования и опустошение.

  • Выделите в своих приоритетах заботу о здоровье и теле;
  • Полезно любое обучение: постарайтесь поставить себе свой минимум книг, которые обязательно прочтете в этом году;
  • В этом году к теме бракосочетаний подходите осознанно и рационально, без спонтанных решений. Вопросы бракоразводного характера лучше вообще отложить;
  • В вопросах взаимоотношений и бизнес-проектов пусть основным лейтмотивом станет гибкость, дипломатия и компромиссы;
  • Неоднозначность года может нести конфликты, интриги и хитрость. Несите мир и созидание на любом уровне, помня что в данный период худой мир однозначно лучше доброй ссоры;
  • Детей отдавайте на спорт, шахматы и изучение иностранных языков;
  • Этот год наполнен большим количеством энергии и многим удастся одновременно совмещать несколько дел.

Напомним, ранее мы писали: финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака. А также узнайте гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака.

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