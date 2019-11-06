Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

Если какие-то темы скрыть не удается, постарайтесь обойтись без подробных деталей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:58
Пять запретных тем для общения с мужчинами
Пять запретных тем для общения с мужчинами
Фото: Pexels

Принято считать, что отношения должны быть доверительными и партнеры должны знать о друг друге все. Но есть запретные темы, которые лучше всего не обсуждать и тем более, не инициировать эти разговоры со своим мужчиной. Эксперт по отношениям Юлия Ланске на своем Youtube-канале назвала пять запретных тем, которые женщина должна скрывать от мужчины.

Первый шаг звезд в отношениях – смотрите видео:

1. Никогда не рассказывайте о прошлых отношениях с мужчинами

Любые отношения – это обмен энергией. Когда вы в новые отношения вносите суету, сумятицу, энергию прошлых отношений, это начинает разрушать ваши текущие отношения.

Запомните и никогда не вспоминайте о прошлых отношениях с мужчиной с вашим молодым человеком. Если уж он очень хочет что-то знать и как-то вы касаетесь этой темы, как можно меньше и как можно поверхностнее, не уходите вглубь и не рассказывайте все, до деталей.

2. Не рассказывайте про свои отношения с мужским полом, как таковым

Если вас окружают сослуживцы, коллеги, партнеры, друзья, бос, начальник, кто-либо мужского рода, говорите про него поменьше. Ровные, спокойные, рабочие отношения, которых практически не существует, упоминайте о них не так много.

Некоторые женщины приходят и рассказывают своему мужчине о том, какой у нее начальник, она рассказывает об этом долго, она рассказывает об этом практически каждый день или она рассказывает о том, какие у нее партнеры. Таким образом вы провоцируете мужичину на ревность, причем делаете это очень серьезно и неосознанно. Потом вы станете жертвой этого некачественного, неправильного поведения, но будет поздно.

3. Не рассказывайте какие-то минусовые либо сложные ситуации из вашей родословной

Например, то, что дед пил, отец бил, отношения между родителями были кривые. Поверьте, это ослабит мнение о вашем генофонде, о вашей родословной и вообще о ваших способностях строить качественные отношения. Никому не хочется знать о скелетах в ваших шкафах и в вашей семье.

Поэтому даже если такие скелеты у вас случались, важно правильно их избежать. Вы можете сказать: "Возможно, отношения между моей мамой и папой не были идеальными, но я считаю, что в отношениях, все-таки, должен рулить мужчина, а не как это было у меня. Из-за того, что рулила мама, мои родители жили, как кошка собакой".

То есть, даже если вам не получается скрыть какую-то не очень приятную часть вашей семейной истории, по крайней мере сформируйте ваше позитивное мнение по поводу этой истории и озвучьте это мужчине в диалоге.

Читайте также:
Как достичь гармонии в отношениях с близкими: простой совет психолога

4. Помалкивайте о своих болезнях

И даже если вы заболели и не можете пойти на свидание, придумайте что-нибудь креативное, чтобы не ссылаться на головную боль и что-либо еще. В лучшем случае мужчина подумает, что он вам не интересен, а в худшем скажет: "Вроде бы она молодая, но больная, сопливая и вот-вот из нее посыплется песок".

Даже если вы буде в близких отношениях живете с мужчиной, согласитесь, не всегда ему нужно знать, что сегодня вы посещаете гинеколога, а завтра зубного врача, а потом вас ждет офтальмолог. Минимизируйте этот список. А если есть серьезные проблемы и скрыть поход к врачу не получается – не вдавайтесь в детали вашей проблемы. Ведь каждый мужчина хочет знать, что генофонд у его женщины хороший.

5. Не говорите о своем пристрастии к чему-либо

Если у вас в голове только бизнес, если у вас очень тесные отношения с мамой, если вы хотите много детей, у вас очень тесные отношения с подругами и на всем этом зацикливаетесь – это может отпугнуть мужчину. Потому что самое сильное и пылкое чувство любви должно быть направлено только на вашего мужчину.

Тем временем мы выяснили, чего боится каждый мужчина: всего один пункт.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как перестать кричать на своего ребенка: полезные советы родителям Маруся Коваль: «Для меня важно чувствовать себя нужной не только в семье, но и в социуме» Как полюбить себя и стать счастливой: лайфхаки от психолога Натальи Холоденко Как правильно флиртовать: 10 полезных советов
женщина отношения мужчина психология
Реклама

Новости партнеров

Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті

Популярные статьи

Вчера, 10:52Travel

По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

Вчера, 09:30Fun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Вчера, 08:08Шоу-бизнес

День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

Вчера, 07:18Психология

Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

4 ноябряТехно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

4 ноябряШоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

4 ноябряFun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 ноябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

4 ноябряШоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

4 ноябряШоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

4 ноябряEvents

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

4 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

4 ноябряFun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

3 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

Новости партнеров

Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Медики объяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют
Медики объяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Как правильно мыть голову, чтобы волосы были здоровыми
Как правильно мыть голову, чтобы волосы были здоровыми
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
"Если бы не муж, я бы слетела с катушек": откровения Поляковой