Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

Если какие-то темы скрыть не удается, постарайтесь обойтись без подробных деталей

Пять запретных тем для общения с мужчинами Фото: Pexels

Принято считать, что отношения должны быть доверительными и партнеры должны знать о друг друге все. Но есть запретные темы, которые лучше всего не обсуждать и тем более, не инициировать эти разговоры со своим мужчиной. Эксперт по отношениям Юлия Ланске на своем Youtube-канале назвала пять запретных тем, которые женщина должна скрывать от мужчины.

Первый шаг звезд в отношениях – смотрите видео:

1. Никогда не рассказывайте о прошлых отношениях с мужчинами

Любые отношения – это обмен энергией. Когда вы в новые отношения вносите суету, сумятицу, энергию прошлых отношений, это начинает разрушать ваши текущие отношения.

Запомните и никогда не вспоминайте о прошлых отношениях с мужчиной с вашим молодым человеком. Если уж он очень хочет что-то знать и как-то вы касаетесь этой темы, как можно меньше и как можно поверхностнее, не уходите вглубь и не рассказывайте все, до деталей.

2. Не рассказывайте про свои отношения с мужским полом, как таковым

Если вас окружают сослуживцы, коллеги, партнеры, друзья, бос, начальник, кто-либо мужского рода, говорите про него поменьше. Ровные, спокойные, рабочие отношения, которых практически не существует, упоминайте о них не так много.

Некоторые женщины приходят и рассказывают своему мужчине о том, какой у нее начальник, она рассказывает об этом долго, она рассказывает об этом практически каждый день или она рассказывает о том, какие у нее партнеры. Таким образом вы провоцируете мужичину на ревность, причем делаете это очень серьезно и неосознанно. Потом вы станете жертвой этого некачественного, неправильного поведения, но будет поздно.

3. Не рассказывайте какие-то минусовые либо сложные ситуации из вашей родословной

Например, то, что дед пил, отец бил, отношения между родителями были кривые. Поверьте, это ослабит мнение о вашем генофонде, о вашей родословной и вообще о ваших способностях строить качественные отношения. Никому не хочется знать о скелетах в ваших шкафах и в вашей семье.

Поэтому даже если такие скелеты у вас случались, важно правильно их избежать. Вы можете сказать: "Возможно, отношения между моей мамой и папой не были идеальными, но я считаю, что в отношениях, все-таки, должен рулить мужчина, а не как это было у меня. Из-за того, что рулила мама, мои родители жили, как кошка собакой".

То есть, даже если вам не получается скрыть какую-то не очень приятную часть вашей семейной истории, по крайней мере сформируйте ваше позитивное мнение по поводу этой истории и озвучьте это мужчине в диалоге.

4. Помалкивайте о своих болезнях

И даже если вы заболели и не можете пойти на свидание, придумайте что-нибудь креативное, чтобы не ссылаться на головную боль и что-либо еще. В лучшем случае мужчина подумает, что он вам не интересен, а в худшем скажет: "Вроде бы она молодая, но больная, сопливая и вот-вот из нее посыплется песок".

Даже если вы буде в близких отношениях живете с мужчиной, согласитесь, не всегда ему нужно знать, что сегодня вы посещаете гинеколога, а завтра зубного врача, а потом вас ждет офтальмолог. Минимизируйте этот список. А если есть серьезные проблемы и скрыть поход к врачу не получается – не вдавайтесь в детали вашей проблемы. Ведь каждый мужчина хочет знать, что генофонд у его женщины хороший.

5. Не говорите о своем пристрастии к чему-либо

Если у вас в голове только бизнес, если у вас очень тесные отношения с мамой, если вы хотите много детей, у вас очень тесные отношения с подругами и на всем этом зацикливаетесь – это может отпугнуть мужчину. Потому что самое сильное и пылкое чувство любви должно быть направлено только на вашего мужчину.

Тем временем мы выяснили, чего боится каждый мужчина: всего один пункт.

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