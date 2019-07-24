Цвет глаз и их значение: каким может быть характер

Люди считают зеленые и голубые глаза признаком сексуальности

Как цвет глаз влияет на характер человека Фото: pexels.com

Говорят, что глаза — это зеркало души. А действительно, когда мы знакомимся, то часто смотрим именно в глаза собеседнику. Цвет глаз — это интересная особенность, которая возникла в ходе эволюции человека. Например, голубой цвет глаз был вызван мутацией шесть-десять тысяч лет назад. А у жителей Европы цвет глаз может меняться в течение жизни или через несколько месяцев после рождения — из светлого в более темный. А у людей пожилого возраста глаза могут бледнеть и даже "выцветать". Интересно, что зеленые глаза в древности считались признаком ведовства.

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Как цвет глаз влияет на характер человека? Астрологи, психологи и физиогномики считают, что цвет глаз указывает на характер личности. Определенный цвет глаз традиционно связывают с некоторыми ассоциациями. Узнать больше о собственном цвете глаз и цвете глаз ваших близких можно в материале о характере, пристрастиях и наклонностях человека по цвету глаза.

Как цвет глаз влияет на характер человека

Зеленые глаза. Люди с зелеными глазами — нежные и добрые, пока дело не касается жизненно принципиальных для них решений. В такой момент они проявляют всю свою решительность и жесткость характера. Обладатели зеленых глаз — надежные, стабильные, терпеливые, решительные натуры. Также они отличаются своим упрямством, напористостью и твердостью. Но при этом люди с зелеными глазами стараются избегать конфликтов и решать все мирным путем, однако, садиться им на голову не стоит.

Люди считают зеленые глаза признаком сексуальности. Зеленые глаза свойственны творческим людям. Также зеленоглазых считают хитрыми личностями.

Карие глаза. Кареглазые люди — очень темпераментные и импульсивные, резкие и раздражительные особы. Но при этом они очень умны и мудры, часто в сложных ситуациях принимают верные решения. Они не любят монотонности и однообразия. Ученые связывают карие глаза с такими чертами личности, как развитый интеллект. Владельцы карих глаз бывают упрямыми, вспыльчивыми, заносчивыми.

Светло-карие глаза. Также такие глаза называют ореховыми. Люди со светло-карими глазами — очень трудолюбивые и старательные, они очень обязательны и исполнительны, на них можно положиться. Они достигают значительных успехов в карьере, когда им доверяют. Люди с ореховым глазами — очень ранимые и впечатлительные, долго переживают обиду, но не показывают этого. Они склонны к уединению, мечтательности и застенчивости, при этом — трудолюбивые и старательные. Люди со светло-карими глазами часто бывают замкнутыми, нерешительными, мечтательными.

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Голубые глаза. Голубоглазые люди имеют спокойный и уравновешенный характер, они холодные и расчетливые личности. Люди с голубыми глазами только с виду очень ранимы и впечатлительны. Они не любят рутину. Среди основных черт характера голубоглазых людей — целеустремленность, спокойность и обидчивость. Их легко задеть и обиды они помнят очень долго. Также специалисты считают голубые глаза признаком сексуальности.

Синие глаза. Люди с синими глазами — обаятельные и романтичные натуры, но капризные и обидчивые личности. Любят руководить людьми. Они сентиментальные и эмоциональные в жизни. Синеглазые люди мудры, но они любят спорить и отстаивать свое мнение. Также они — бесстрашные особы.

Цвет глаз и характер человека Фото: pexels.com

Серые глаза. Сероглазые люди твердо стоят на ногах и добиваются желаемого в жизни. Они не пасуют перед трудностями, решают проблемы быстро и максимально выгодно для себя. Сероглазые люди — умные, решительные, практичные. Их любознательности нет предела. Они вдумчивы и надежны.

Черные глаза. Люди с черными глазами — очень темпераментные. Темный оттенок глаз является признаком импульсивности, конфликтности и вспыльчивости, но, как правило, такие люди легко забывают обиды. Они азартные, предприимчивые, инициативные и быстро находят общий язык с людьми. Любят быть в центре внимания.

Серо-зеленые глаза. Обладателей таких глаза праву можно назвать очень волевыми, прагматичными, добросовестным, трудолюбивыми и справедливыми людьми. У них ум сочетается с чувством, гибкостью и интуицией.

Напомним, что ранее мы писали о том, что люди со светлыми глазами больше пьют.

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