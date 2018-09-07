Давайте помолчим: что делать, если собеседник чересчур много говорит

Слушание – сложный процесс восприятия всего сказанного на слух

Ведите себя правильно с болтунами. Фото: depositphotos

Общение – важная составляющая любых отношений, будь это романтические, деловые или родственные. От разговоров уйти практически невозможно, хотя иногда очень хочется тишины.

Почему слушать важно

Слушание – сложный процесс восприятия на слух. Способность слушать развивается автоматически. Свидетельством этого может быть простой пример разного реагирования маленького ребенка на пение малиновки и на звук полицейской сирены.

Слушание также является инструментом обучения, а также составной частью нашей способности к обучению. У людей, которые не дают нам сказать и слово, существуют трудности в постижении азов установления тесных взаимоотношений с другими. Это не означает, что все люди, которые непрерывно говорят, не имеют близких отношений с другими. Но у них возникают сложности при распознании настроения своих собеседников и оценки их ответов.

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Во время разговора собеседники поочередно меняются ролями говорящего и слушающего. Это происходит на основе взаимного уважения и заботы о чувствах друг друга. Люди, которые много говорят, не способны войти в этот ритм взаимодействия. И не потому, что их это не волнует, а потому, что они не могут допустить эмоций, которые могут возникнуть, слушая другого человека. Многие из тех, кто говорит не умолкая, используют этот поток слов, чтобы не допустить понимание ими самими своих чувств.

Пример из жизни

На прием к психотерапевту пришел мужчина по имени Макс, умный, четко выражающий свои мысли, женат, имеет 2 детей. Жена хотела с ним развестись по той причине, что он не проявлял к ней интереса и не понимал ее. В течение двух своих визитов к психотерапевту Макс непрерывно говорил, не переводя дыхания.

Когда все же психотерапевту удалось прервать его бесконечный поток слов и спросить, как он себя чувствует, глаза Макса наполнились слезами. Он ответил, что очень надеялся на то, что его не спросят об этом. Дело в том, что он не хотел показывать, как чувствует себя. Он не хотел думать о том, как он себя чувствовал. Он не хотел чувствовать вообще. Он в течение длительного времени не разрешал себе проявлять свои чувства, в том числе и к жене. Он не знал, как справляться, что делать с тем, что у него внутри. Своими разговорами он их заглушал.

Так или иначе, эти монологи являются противоположностью обмена высказываниями в процессе беседы, что сближает собеседников.

Что делать, если ваш собеседник слишком много говорит

Итак, что вам необходимо предпринять в ситуации, когда ваш коллега, друг или близкий человек беспрерывно говорит? Вот несколько простых советов, которые могут быть вам полезны в таком случае.

Совет № 1 Вначале слушайте, но не долго. Во время того, как вы слушаете, попытайтесь сформулировать для себя, что этот человек пытается вам сообщить. Он хочет, чтобы им восхищались? Это та мысль, от которой он не может избавиться, и чувства, с которыми он не может справиться?

Совет № 2 После того, как вы немного выслушали собеседника и определили для себя смысл его речи, попытайтесь вежливо его прервать. Если он начинает извиняться, что слишком много говорит, не ловитесь на его удочку. Иначе вы оба окажетесь в неловкой ситуации. Если вы услышите в ответ просьбу закончить мысль, вежливо заметьте, что вы думали, что он уже все сказал. Обратитесь к нему с просьбой выслушать вас и подтвердить, что вы его правильно поняли. Если вас не услышали, у вас не остается другого выбора, как дать ему закончить свою мысль. Но как только он начнет говорить о чем-то другом, сразу же его смело перебивайте.

Совет № 3 Прервав своего собеседника, будьте готовы поделиться своими впечатлениями об услышанном. Ваши замечания должны быть по существу, краткими, простыми и позитивными. Не удивляйтесь, если ваш собеседник попытается говорить за вас. Чаще всего причиной этого бывает боязнь критики. Не обращайте на это внимание и продолжайте, сказав, что вам все-таки бы очень хотелось закончить свою мысль по поводу обсуждаемого вопроса.

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Совет № 4 Приведите какой-нибудь пример из собственного опыта. Тем самым вы подтвердите то, что вы понимаете и разделяете услышанное. Этим примером может быть подобное событие, подобные чувства, смешная история, одним словом все, что позволяет вам поделиться собственным опытом, и что каким-то образом связано с обсуждаемым вопросом.

Совет № 5 Остановите разговор, если он чересчур затянулся. Просто сообщите своему собеседнику, что вы, к сожалению, не располагаете достаточным временем и вынуждены идти. Но вы обязательно продолжите это разговор. И если этот человек придет позднее продолжить разговор, извинитесь и сошлитесь на свою большую занятость именно в данный момент. В конце концов, вы имеете право защищать свое личное пространство.

Да, болтунов переговорить невозможно, но остановить можно! Просто будьте настойчивее и решительнее.

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