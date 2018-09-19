Делайте это правильно: пять золотых правил критики на работе
Не переходите на личности и избегайте обобщений
Критику никто не любит. Но в жизни необходимо научиться правильно критиковать и принимать критику также нужно учиться.
Критика, несомненно, полезна для личностного и профессионального роста. И все это понимают, но тем не менее большинство реагирует на нее болезненно. Все потому, что бьет она, как правило, по самому нежному — нашей самооценке.
Work.ua рассказывает об искусстве критиковать конструктивно и реагировать на замечания с достоинством.
Если критикуют вас
Кровь приливает к лицу (или, наоборот, отливает), дыхание перехватывает, сердце колотится почем зря. Знакомо? Выдохните и сделайте небольшую паузу, чтобы выиграть время и справиться с нахлынувшими чувствами. Первым делом узнайте, в чем именно вас обвиняют. Например, на заявление: "Вы безответственный работник!" можно спросить: "В чем и как это проявляется?".
Второй шаг — после выяснения деталей постарайтесь найти в критическом высказывании что-то, с чем можно, пусть и скрепя сердце, согласиться. Так вы всегда можете обозначить собеседнику свои прошлые успехи, указывая только на одну ошибку. Например, в ответ на критичное замечание об ошибках в отчете, вы можете добавить, что предыдущие отчеты были выполнены тщательно и в срок, или сказать о том, что отчеты вам действительно даются с трудом, но при этом вы перевыполняете план продаж.
Если не находите ничего, с чем готовы согласиться, ограничьтесь вежливым: "Я подумаю над вашими словами, спасибо". Умение признавать свои ошибки ценится гораздо больше, чем готовность спорить, яростно доказывая свою правоту.
Если критикуете вы
Когда в вашем подчинении находятся люди, контроль и своевременная критика их действий — ваши прямые обязанности как руководителя. А как быть, если нужно покритиковать начальство или коллег? Обсуждая с начальником какую-либо идею, которая, кажется вам неверной, начните с того, с чем вы согласны. Затем переходите к тому, что вас беспокоит: предложите свое видение происходящего, укажите на возможные негативные последствия принятого решения, подкрепите аргументы цифрами и фактами.
Коллег критиковать следует лишь в том случае, если кто-то из них совершил ошибку, которая влияет и на вашу работу. В этом непростом деле психологи советуют использовать технику "сэндвича": начало и конец сообщения должны носить позитивный характер, а негативные моменты нужно включать в середину замечания:
Начните разговор с плюсов — отметьте ценные для вас достижения или качества человека: "Спасибо за оперативно предоставленные данные".
Переходите к минусам — допущенные промахи: покажите их влияние на общий рабочий процесс в организации: "В отчете есть ошибки, поэтому я не могу отправить его руководителю. Но если мы не предоставим эти данные, клиент уйдет к конкурентам".
При необходимости уточните причины произошедшего, чтобы понимать, насколько человек ответственен за случившееся.
Предложите свой вариант решения проблемы или вместе выработайте план дальнейших действий.
Завершите разговор еще одним плюсом — поддержите, выразите уверенность в том, что человек справится с задачей.
Пять золотых правил критика
- Безоценочность и конкретность. Не переходите на личности, избегайте обобщений вроде: "Вы всегда/никогда…" и говорите только о фактах: "В течение недели вы трижды опоздали".
- Своевременность. Пенять человеку на то, что он облажался, нужно сразу же после совершения им ошибки. Если вы отложите разговор на потом, он может быть воспринят как банальные сведение счетов и злопамятность.
- Открытость. Не критикуйте за глаза. Во-первых, это попахивает сплетнями. Во-вторых, всегда найдутся доброжелатели, которые передадут ваши слова по нужному адресу, да еще и в таком виде, что мама родная (читайте: вы) не узнает. Того и гляди, еще оправдываться придется: мол, вы имели в виду совсем другое.
- Деликатность. Это хвалить принято при массовом стечении народа, а критиковать уместно наедине: прилюдная "порка" — верный путь к вражде с объектом критики.
- Спокойствие и доброжелательность. Чувствуете, что готовы разорвать коллегу? Не затевайте разговор, пока не успокоитесь. Люди очень чутко (и в первую очередь) реагируют на тон сказанного, а уж затем на содержание.
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