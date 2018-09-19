Делайте это правильно: пять золотых правил критики на работе

Не переходите на личности и избегайте обобщений

Научитесь правильно критиковать. Фото: pixabay

Критику никто не любит. Но в жизни необходимо научиться правильно критиковать и принимать критику также нужно учиться.

Критика, несомненно, полезна для личностного и профессионального роста. И все это понимают, но тем не менее большинство реагирует на нее болезненно. Все потому, что бьет она, как правило, по самому нежному — нашей самооценке.

Work.ua рассказывает об искусстве критиковать конструктивно и реагировать на замечания с достоинством.

Если критикуют вас

Кровь приливает к лицу (или, наоборот, отливает), дыхание перехватывает, сердце колотится почем зря. Знакомо? Выдохните и сделайте небольшую паузу, чтобы выиграть время и справиться с нахлынувшими чувствами. Первым делом узнайте, в чем именно вас обвиняют. Например, на заявление: "Вы безответственный работник!" можно спросить: "В чем и как это проявляется?".

Второй шаг — после выяснения деталей постарайтесь найти в критическом высказывании что-то, с чем можно, пусть и скрепя сердце, согласиться. Так вы всегда можете обозначить собеседнику свои прошлые успехи, указывая только на одну ошибку. Например, в ответ на критичное замечание об ошибках в отчете, вы можете добавить, что предыдущие отчеты были выполнены тщательно и в срок, или сказать о том, что отчеты вам действительно даются с трудом, но при этом вы перевыполняете план продаж.

Если не находите ничего, с чем готовы согласиться, ограничьтесь вежливым: "Я подумаю над вашими словами, спасибо". Умение признавать свои ошибки ценится гораздо больше, чем готовность спорить, яростно доказывая свою правоту.

Если критикуете вы

Когда в вашем подчинении находятся люди, контроль и своевременная критика их действий — ваши прямые обязанности как руководителя. А как быть, если нужно покритиковать начальство или коллег? Обсуждая с начальником какую-либо идею, которая, кажется вам неверной, начните с того, с чем вы согласны. Затем переходите к тому, что вас беспокоит: предложите свое видение происходящего, укажите на возможные негативные последствия принятого решения, подкрепите аргументы цифрами и фактами.

Коллег критиковать следует лишь в том случае, если кто-то из них совершил ошибку, которая влияет и на вашу работу. В этом непростом деле психологи советуют использовать технику "сэндвича": начало и конец сообщения должны носить позитивный характер, а негативные моменты нужно включать в середину замечания:

Начните разговор с плюсов — отметьте ценные для вас достижения или качества человека: "Спасибо за оперативно предоставленные данные".

Переходите к минусам — допущенные промахи: покажите их влияние на общий рабочий процесс в организации: "В отчете есть ошибки, поэтому я не могу отправить его руководителю. Но если мы не предоставим эти данные, клиент уйдет к конкурентам".

При необходимости уточните причины произошедшего, чтобы понимать, насколько человек ответственен за случившееся.

Предложите свой вариант решения проблемы или вместе выработайте план дальнейших действий.

Завершите разговор еще одним плюсом — поддержите, выразите уверенность в том, что человек справится с задачей.

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Пять золотых правил критика

Безоценочность и конкретность. Не переходите на личности, избегайте обобщений вроде: "Вы всегда/никогда…" и говорите только о фактах: "В течение недели вы трижды опоздали". Своевременность. Пенять человеку на то, что он облажался, нужно сразу же после совершения им ошибки. Если вы отложите разговор на потом, он может быть воспринят как банальные сведение счетов и злопамятность. Открытость. Не критикуйте за глаза. Во-первых, это попахивает сплетнями. Во-вторых, всегда найдутся доброжелатели, которые передадут ваши слова по нужному адресу, да еще и в таком виде, что мама родная (читайте: вы) не узнает. Того и гляди, еще оправдываться придется: мол, вы имели в виду совсем другое. Деликатность. Это хвалить принято при массовом стечении народа, а критиковать уместно наедине: прилюдная "порка" — верный путь к вражде с объектом критики. Спокойствие и доброжелательность. Чувствуете, что готовы разорвать коллегу? Не затевайте разговор, пока не успокоитесь. Люди очень чутко (и в первую очередь) реагируют на тон сказанного, а уж затем на содержание.

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