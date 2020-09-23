Необычные хобби и профессии мужчин: как юрист Александр Иваненко стал топовым флористом

Александр Иваненко выучился на юриста, но именно цветы считает делом своей жизни

Для юриста Александра Иваненко цветы стали делом его жизни. За что он любит свою работу и где в ней надо проявить настоящую мужскую силу — читайте в первом материале цикла "Дело для души" о необычных хобби и профессиях мужчин.

Любовь к цветам, рассказывает Александр Иваненко, у него с детства. У них был зимний сад, который остался на память от дедушки, то есть он рос в цветах. Его мама закончила первые курсы флористики, которые были в 90-х, поэтому для него это не было чем-то странным.

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Первая работа в небольшой лавке, затем мастер-классы, курсы. С цветами Александр работает уже более 15-ти лет. Когда начинал, говорит, многие даже не подозревали, кто такие флористы. И хотя выучился на юриста, именно цветы считает делом своей жизни.

Александр Иваненко Флорист

"Сейчас уже никому не нужно объяснять, кто такие флористы и чем они занимаются. Но первые пять лет все удивлены были, ведь у нас 90% флористы женщины и девушки, а вот в мире – наоборот", – говорит Александр.

Флорист Александр Иваненко Фото: instagram/alexandr_ivanenko

Ежедневно Александр составляет букеты, создает свадебные композиции и живые конструкции – даже из капусты. А свой первый букет, который продал в 17 лет, вспоминает до сих пор.

"Первый букет был продан за 95 гривен, его купил некий американец, как сейчас помню, он оставил еще на чай 5 гривен. И я это запомнил, это как первый поцелуй", – вспоминает флорист.

Главное, говорит Александр, чтобы букет был хороший, а кто его сделал – девушка или парень – неважно. Хотя руки, шутит, нужно тренировать всем. "У меня банально рука больше, так я могу больше цветов взять, сделать больше букет, поднять тяжелее композицию", – смеется Александр.

Александр Иваненко с коллегами Фото: instagram/alexandr_ivanenko

Сегодня Александр Иваненко не только продает красоту, но и учит цветочному делу других людей. А еще, мечтает написать книгу и вывести искусство украинской флористики на мировой уровень.

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