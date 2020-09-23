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Необычные хобби и профессии мужчин: как юрист Александр Иваненко стал топовым флористом

Сегодня, 13:00

Александр Иваненко выучился на юриста, но именно цветы считает делом своей жизни

Для юриста Александра Иваненко цветы стали делом его жизни. За что он любит свою работу и где в ней надо проявить настоящую мужскую силу — читайте в первом материале цикла "Дело для души" о необычных хобби и профессиях мужчин.

Любовь к цветам, рассказывает Александр Иваненко, у него с детства. У них был зимний сад, который остался на память от дедушки, то есть он рос в цветах. Его мама закончила первые курсы флористики, которые были в 90-х, поэтому для него это не было чем-то странным.

Сюжет Виктории Дмитренко и Юрия Коваленко
Видео: Сегодня

Первая работа в небольшой лавке, затем мастер-классы, курсы. С цветами Александр работает уже более 15-ти лет. Когда начинал, говорит, многие даже не подозревали, кто такие флористы. И хотя выучился на юриста, именно цветы считает делом своей жизни.

Александр Иваненко
Александр Иваненко
Флорист

"Сейчас уже никому не нужно объяснять, кто такие флористы и чем они занимаются. Но первые пять лет все удивлены были, ведь у нас 90% флористы женщины и девушки, а вот в мире – наоборот", – говорит Александр.

Флорист Александр Иваненко
Флорист Александр Иваненко
Фото: instagram/alexandr_ivanenko

Ежедневно Александр составляет букеты, создает свадебные композиции и живые конструкции – даже из капусты. А свой первый букет, который продал в 17 лет, вспоминает до сих пор.

"Первый букет был продан за 95 гривен, его купил некий американец, как сейчас помню, он оставил еще на чай 5 гривен. И я это запомнил, это как первый поцелуй", – вспоминает флорист.

Главное, говорит Александр, чтобы букет был хороший, а кто его сделал – девушка или парень – неважно. Хотя руки, шутит, нужно тренировать всем. "У меня банально рука больше, так я могу больше цветов взять, сделать больше букет, поднять тяжелее композицию", – смеется Александр.

Александр Иваненко с коллегами
Александр Иваненко с коллегами
Фото: instagram/alexandr_ivanenko

Сегодня Александр Иваненко не только продает красоту, но и учит цветочному делу других людей. А еще, мечтает написать книгу и вывести искусство украинской флористики на мировой уровень.

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работа хобби психология
Источник: Сегодня
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