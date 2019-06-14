Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дело в папе: какая роль отца в воспитании мальчика и девочки

Именно отец помогает сыну в осознании себя как мужчины и развивает позитивную самооценку у дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Роль отца в воспитании девочки
Роль отца в воспитании девочки
Фото: pexels.com

13 июня в Украине впервые будут праздновать День отца. Этот праздник появился в нашей стране, чтобы подчеркнуть важность роли отца в воспитании детей. Чтобы окончательно отойти от стереотипа, что отец должен принимать участие только в воспитании ребенка мужского пола, читайте основные правила воспитании о роле папы в воспитании мальчика и девочки. 

Смотрите видео: отец купил все билеты на самолет дочери-стюардесы 

Роль отца в воспитании мальчика

Формирование привязанности. Отец должен участвовать в процессе ухаживания за новорожденным сыном не меньше, чем мама. Если папа хочет, чтобы у него с сыном возникала близкая привязанность друг к другу, – купайте ребенка, кормите, укачивайте. Не бойтесь его взять на руки или поменять ему подгузник. Отправляйтесь хотя бы раз в день на прогулку с сыном для формирования привязанности.

Социализация ребенка. Именно папа вводит ребенка в мир социальных отношений, учит его адекватно воспринимать и оценивать себя и других. Все это определяет личностное и социальное развитие мальчика в будущем.

Дисциплина и порядок. Папе нужно приучить малыша к дисциплине и порядку. Ведите себя спокойно, сдержанно, но строго, давайте понять сыну, что ваше поведение не значит, что вы не любите своего ребенка.

Осознание своего пола и правил. Отец помогает сыну в осознании себя как мужчины, что предопределяет нормальное психическое развитие мальчика. Он является источником знаний о мире, транслятором норм и правил в семье, и вообще поведения в обществе. Ребенок перенимает модели поведения, он ощущает защиту и опору, и может просто дружить с папой, а что важно формирования построения социальных отношений ребенка в будущем.

Читайте также
День отца: лучшие фильмы о главных мужчинах в жизни

Общение с женщинами. Опираясь на то, как папа общается с мамой, мальчик перенимает модели поведения. Поэтому общаясь с женой, чаще проявляйте внимание, заботу, дарите ей цветы, удивляйте. Сын – это будущий отец и муж, он должен видеть, как необходимо ухаживать за любимой женщиной. Всему этому мальчика должен научить отец, но не на словах, а на практике.

Роль отца в воспитании девочки отличается от модели воспитания мальчика. Фокус в воспитании девочки смещен на обучение прекрасному и уважение границ.

Роль отца в воспитании мальчика: основные правила
Роль отца в воспитании мальчика: основные правила
Фото: pexels.com

Роль отца в воспитании девочки

Отцовская защита. С самых первых дней жизни, дошкольном и подростковом возрасте девочка должна чувствовать, что рядом с ними всегда есть тот человек, который защитит от агрессивности окружающего мира и собственных страхов.

Читайте также
Во Франции хотят упразднить понятия "отец" и "мать" в школьных документах

Уважение личного пространства. Папе важно уделять девочке достаточно внимания, но при этом не переусердствовать. Отцу важно найти правильную дистанцию, чтобы не оттолкнуть девочку от себя, но и тактично не вмешиваться. Например, вы можете начать стучаться в дверь комнаты ребенка или в ванную комнату.

Интерес к мнению дочери. Девочки нуждаются в том, чтобы отец интересовался их мнением. Вы можете вместе решать семейные вопросы, планировать досуг или отпуск вместе с ребенком.

Хвалите дочь. Отцу следует способствовать развитию у дочери позитивной самооценки, выражая одобрение ее способностям и внешности. Девочкам важно чувствовать себя "маленькой принцессой", которую папа любит и балует.

Читайте также
Психолог назвал главное условие, как привлечь отца к уходу за ребенком

Вопросы об эмоциях девочки. Девочкам необходимо делиться с отцом своими эмоциями. Такие разговоры с отцом дает девочкам защиту и внутреннюю уверенность. Если девочка с детства умеет открыто говорить о своих эмоциях мужчине, то ей будет легче в отношениях с мужчинами.

Ранее мы писали о том, как стать лучшим папой для своего ребенка

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День отца: поздравления любимому папе Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник День отца: когда отмечается новый праздник в Украине Папа в декрете: мужчины умеют заплетать дочерям косички и кормить их полезными овощами
дети папа отношения воспитание правила отец мальчик психология девочка день отца
Реклама

Новости партнеров

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
​Эти продукты «забирают» молодость
​Эти продукты «забирают» молодость
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»

Популярные статьи

Вчера, 20:36Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:38Fun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

Вчера, 13:00Шоу-бизнес

Как мило! Алина Гросу поделилась трогательным фото с мужем

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Вчера, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Вчера, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

12 июняFun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

12 июняШоу-бизнес

Оля Полякова о домогательствах продюсеров: "Я назову конкретные имена"

12 июняТехно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

12 июняFun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

11 июняШоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

Новости партнеров

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
Пирожки на кефире жареные на сковороде несладкие
Пирожки на кефире жареные на сковороде несладкие
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь