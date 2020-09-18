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Деловой этикет. Можно ли звонить по рабочим вопросам после 21:00

Сегодня, 09:37

В соцсетях тоже стоит соблюдать личное пространство каждого работника

В нынешних условиях карантина, при удаленном графике работы, сотрудники говорят о дисбалансе в сфере работа и личная жизнь. Эти процессы смешались – сложно разделить работу и быт, когда ноутбук стоит рядом с детским манежем, а утром можно одной рукой готовить завтрак, а другой – проверять рабочую почту. Более актуальным становится спорный вопрос: допустимы ли звонки по рабочим вопросам в вечернее время после 21:00.

Юлия Яценко

Юлия Яценко

HR бизнес-партнер

В "Энциклопедии этикета" Владимира Южина указано, что время для телефонных разговоров должно быть ограничено рамками рабочего дня. Следовательно, звонить до 10*00 и после 21:00 по рабочим вопросам – строго не рекомендуется. Это правило действует в тех компаниях, где рабочий день предполагается стандартный, 9:00 до 18:00. В таком случае сотрудник сам решает, отвечать ли на звонок.

Есть компании, в которых корпоративная культура предполагает работу, в том числе и звонки, в нерабочее время. Но такие особенности нужно оговаривать заранее, и в этом случае такие звонки допустимы.

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Правда, случаются и критические ситуации – срочный вопрос либо важная информация, которые нужно озвучить сотруднику рано утром или поздно вечером. На мой взгляд, лучше написать текстовое сообщение с просьбой подтвердить получение, и, если оно не получено – тогда уже позвонить, извиниться за беспокойство и кратко изложить суть вопроса.

Можно ли звонить по рабочим вопросам после 21:00
Можно ли звонить по рабочим вопросам после 21:00
Фото: Reuters

Сейчас очень распространены соцсети, в которых тоже стоит соблюдать личное пространство каждого работника после окончания рабочего дня. Не нужно без существенного повода беспокоить коллег в мессенджерах до 10:00 и после 21:00.

В любых ситуациях в первую очередь нужно воспринимать человека не только как коллегу, но и как индивидуальность, а это значит – уважать его личное время. Ведь каждому для хорошей продуктивности труда нужна как подготовка и настройка на рабочий лад утром, так и полноценная перезагрузка, общение с близкими и время для себя вечером.

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Источник: Сегодня
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