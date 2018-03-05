День Катыша: традиции и запреты необычного праздника

В этот вечер нельзя смотреть на небо. В народе это считалось плохой приметой

Сегодня, 5 марта, традиционно отмечается День Катыша. По старому стилю его отмечали 20 февраля и этот день был посвящен памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, который жил на Сицилии в 8 веке. Но в народе этот праздник очень быстро превратился в день Катыша.

Согласно традиции, в этот день в последний раз катались с горок. Отсюда и название праздника. А во время спуска с горки зазывали весну, приговаривая: "Зима на исходе, так успей на санках покататься". К слову, в этом году погода соответствует празднику и позволит покататься на санках еще не один день.

Примечательно, что в народе верили, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит.

Кроме традиции кататься с горки, в этот день также принято было печь круглые колобки-катыши, которые называли еще кокурками.

Существовали в этот день и свои приметы. К примеру, в этот вечер нельзя было смотреть на небо. Это считалось плохой приметой, ведь говорили, что, кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть собственная или родственников.

В этот вечер падение звезд называли плохим предзнаменованием, от него отговаривались словами: "Аминь! Рассыпься!".

Кроме того, в этот день важно следить за своим здоровьем. В народе говорили, что если кто-то заболеет на День катыша, то или долго не выздоровеет, или умрет. Существовал даже необычный обряд: больному клали на ночь под мышки по куску хлеба, а утром смотрели: если хлеб засох — человеку не суждено поправиться.

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