Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться

Воспринимайте свои неудачи как жизненные уроки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Почему никогда нельзя сдаваться
Почему никогда нельзя сдаваться
Фото: Pexels

Со всеми случаются дни, когда все идет не так и хочется все бросить. Но важно научиться видеть во всем шанс и возможность, не опускать руки и двигаться вперед. И у вас на это есть как минимум 10 веских причин.

Трогательные истории детей, которые смогли реализовать самые заветные мечты – смотрите видео:

1. Все возможно, пока вы живы

Пока вы здоровы и свободны, у вас всегда есть выбор, чтобы совершать всевозможные попытки до получения успеха.

2. Смотрите на вещи реально

Чтобы обучиться чему-то нужно время, а чтобы стать в этом деле профессионалом – еще больше. Вы будете совершать ошибки, но воспринимайте их как урок, а не преграду.

3. Вы сильны

Не падайте духом и помните, что вы сильнее, чем думаете. Неудача не может вас сломить, ведь у вас есть цель, а также желание и силы ее достичь.

Читайте также:
Учительница-инноватор из Мариуполя о том, как исполнение ее мечты перевернуло жизнь целой школы

4. Это было сделано до вас

Наверняка то, что вы хотите и планируете сделать уже кто-то делал до вас. Узнайте, как человек к этому шел и ищите свой путь, зная, что вы тоже сможете его одолеть.

5. Верьте в свою мечту

Ели у вас есть заветная мечта – верьте в ее осуществление и работайте над этим. Не позволяйте другим разрушить вашу мечту и смело двигайтесь к своей цели.

6. Вдохновляйтесь людьми

Окружите себя теми людьми, которые способны вас воодушевить, подбодрить, вдохновить и мотивировать двигаться дальше.

Осуществляйте свои мечты
Осуществляйте свои мечты
Фото: Pexels

7. Улучшайте мир

Достигая своих целей и желаний, вы можете использовать свой успех, чтобы совершать изменения в мире или в жизни отдельных людей. Улучшайте мир и сможете гордиться собой еще больше.

8. Вы достойны счастья

Вы заслуживаете того, чтобы быть счастливым, успешным и радостным. Помните об этом и сохраняйте этот настрой в тяжелые времена. Никогда не сдавайтесь, пока не достигнете своего пункта назначения.

9. Вдохновляйте других людей

Вы можете стать тем человеком, который вдохновляет других на совершение великих дел, на счастье и гармонию. Будьте вдохновением для себя и других.

10. Вы уже близко к цели

Если у вас случилось паление и вы чувствуете, что сдаетесь, вспомните, как много вы уж сделали, чтобы добиться цели. Осталось совсем немного, последний рывок и вы достигнете своей цели.

Читайте также про пять правильных привычек воспитанных людей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Карта желаний на 2020 год: основные правила и самое подходящее время Как сделать жизнь лучше в 2020 году: 10 способов Как вернуться в рабочий ритм после праздников: пять советов психолога Пять правильных привычек воспитанных людей
психология мотивация мечты цели
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Сегодня, 08:33Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 08:19Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 09:45Техно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

Вчера, 08:40Fun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 06:11Психология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

11 январяШоу-бизнес

"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

11 январяШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

11 январяFun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 январяFun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

10 январяТехно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

10 январяШоу-бизнес

Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

10 январяШоу-бизнес

Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

10 январяШоу-бизнес

Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

10 январяEvents

Лунное затмение 10 января: какие ритуалы и обряды важно сделать

10 январяFun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Идеальный возраст для заключения брака по знакам Зодиака
Идеальный возраст для заключения брака по знакам Зодиака
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
Как Елена Кравец из
Как Елена Кравец из "Квартала 95" выглядела до популярности