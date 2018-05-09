"Дети – это драйв, моя команда и неиссякаемый источник любви", – Лера Ольховская

Создательница цветочной ярмарки Kyiv Flower Market раскрыла свой секрет счастливого материнства

Лера с сыновьями. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska

В воскресенье, 13 мая, отмечается День матери. Сайт "Сегодня" расспросил известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Ранее мы уже писали про материнство известной украинской модели и телеведущей Аллы Костромичевой. Теперь героиней нашей спецрубрики Happy mama стала создательница агентства Smart Family Forum и цветочной ярмарки Kyiv Flower Market Лера Ольховская.

Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska 1/6

Она успешно занимается тем, что любит и у нее прекрасная семья – Лера живет с тремя мужчинами, мужем Владимиром и двумя сыновьями шестилетним Георгием и трехлетним Алексом.

"Материнство – это самое осознанное и прекрасное мое решение в жизни. Быть мамой – особый вид любви, который становится доступен женщине после рождения детей. Быть мамой для меня – это самая важная и глобальная часть меня", – говорит Лера.

Она также называет своих детей "зоной ее роста": "Это мои учителя и мои ученики. Передавать им все накопленные мной знания – мое любимое хобби и моя жизнь".

По словам Леры, дети ее мотивируют и являются неиссякаемым источником любви.

"Дети – это драйв, моя команда и неиссякаемый источник любви. Это чувство постоянного восторга и неиссякаемый источник мотивации. Материнство – это дар и я хочу еще, как минимум два подарочка", – рассказала Ольховская.

Кроме того, Лера раскрыла свой секрет счастливого материнства. Он заключается в том, что для начала женщине необходимо полюбить себя.

"Чтобы быть счастливой, независимо от того, мама ты или нет, нужно любить себя и жить в моменте. Направлять свое внимание, работать с мыслями и строить свое счастье в голове день за днем. Искать хорошее во всем и воспринимать любой опыт, как возможности. Ну и конечно, найти занятие, которое приносит радость", – подытожила Лера.

Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Валерия Ольховская. Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska Фото: instagram.com/valeriia.olkhovska 1/5

Ранее психолог Михаил Лабковский рассказал, как научиться себя любить.

"На самом деле это гораздо проще, чем кажется. Я верю в то, что наша психика идет вслед за поступками, за действиями. Это основа моей методики. Научитесь делать выбор и не сомневаться в нем. Принимать решения здесь и сейчас. Уважать свои решения и свое время. Сразу говорить "нет", если надо, без доли сомнений. Научитесь считаться с собой", – советует психолог.

По его словам, это работает в сто раз лучше, чем стоять у зеркала и внушать: "ты у меня самый лучший, самый красивый".