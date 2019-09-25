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Детские истерики: как правильно на них реагировать и что ни в коем случае нельзя говорить

Психолог Светлана Ройз назвала способы, как правильно вести себя с ребенком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Помните, что вы для ребенка опора
Помните, что вы для ребенка опора
Фото: stocksnap.io

Родитель для ребенка в первую очередь опора и надежность. Именно про это нужно помнить в тяжелые моменты, когда у ребенка плохое настроение, он вредничает, а вам необходимо сделать свои дела. Тогда настроение портиться и у вас . Мы, к слову, уже писали о том, как поднять себе настроение. В любом случае, думайте, что говорите своему ребенку, ведь это чревато для его психики. О том, как нельзя реагировать на вредности ребенка, рассказала в Facebook психолог Светлана Ройз.

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"Когда за 10 минут я трижды слышу от родителей относительно детей разного возраста – "вот и оставайся тут, раз ты такая. Будешь сама домой добираться!" "Я тебя оставлю тут самого в магазине, раз ты не хочешь идти". "Зачем мне такой непослушный ребенок, живи тогда тут сам, а я пойду домой" – я, конечно, молчу, но точно выхожу из позиции "понимания и учитывания состояния и потребностей всех сторон"", – рассказала историю из жизни Светлана.

По ее словам, при всей усталости взрослых, при всех капризах и вредностях детей, родители – единственная опора и "надежность" в жизни ребенка. И это мы знаем, что никуда от ребенка не уйдем. А для него наши слова – вероятная правда, поясняет эксперт.

Светлана отмечает, что самое страшное для живых существ – быть изгнанными из стаи, остаться без контакта, потерять ощущение безопасности.

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"Ради ощущения принадлежности, ради этой надежности мы в детстве готовы на все. Манипуляции страхом отвержения и страхом одиночества – это действенно, но не по-взрослому и это подло", – пишет Ройз.

Психолог подтверждает, что это и правда работает, но обязательно вернется родителям в виде сложностей в адаптации к садику и школе, тревожностью, замиранием в развитии – потерей интереса к исследованию, агрессией. "Дети исследуют мир, только когда знают, что есть точка опоры и место, к которому могут "надежно" вернуться", – утверждает Светлана.

Психолог дает подсказки, как можно было отреагировать на вредность ребенка в магазине:

  1. Сказать: поиграй 2 минуты, когда прозвонит будильник – ты же услышишь сигнал (для супергероев) – переходить к следующему заданию.
  2. Раз-два-три – побежали, кто быстрее добежит до выхода.
  3. Как думаешь, сколько шагов великанов до выхода из магазина.
  4. А можешь быть моим проводником – покажи мне дорогу, чтоб я не заблудилась.
  5. Я тебя превращаю в самолет (мы самолеты) – полетели.
  6. Взять на руки и вынести из магазина.
  7. Сказать честно – я очень устала, а мне еще очень много нужно успеть. Помоги мне пожалуйста – давай вместе сделаем.
  8. Когда мы придем домой (пойдем дальше), давай считать желтые машины (каштаны, заглядывать в витрины и проч).
  9. Давай как жабки перемещаться прыжками.

Ребенок должен быть уверен в надежности своего родителя
Ребенок должен быть уверен в надежности своего родителя
Фото: stocksnap.io

"Я понимаю, что это все – ресурсозатратно. Я понимаю, что часто у нас нет ни сил, ни времени. Но цена – ощущение доверия нам и миру. Потом родители задают вопрос – а почему ты мне не рассказал, что тебя обидели, что тебе плохо, почему не попросил о помощи? – да потому что есть вероятность, что от меня в сложной ситуации могут отказаться", – пояснила психолог.

Ройз подытожила также, что задача родителей дать ребенку ощущение, что сколько в наших силах и возможностях – мы с ним, и никогда не сдадим и не бросим, что бы ни происходило.

Ранее мы также выясняли, как родители усложняют наши будущие отношения: ответ психолога.

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