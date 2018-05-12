"Нужно уметь быть счастливой", – Елена Бурба раскрыла свой секрет материнства

По словам работающей мамы троих детей, важно научиться распределять свое время

Елена Бурба с детьми. Фото: instagram.com/elenaburba

В воскресенье, 13 мая, отмечается День матери. Сегодня.Lifestyle расспросил известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стала известная украинская модель и телеведущая Алла Костромичева, создательница цветочной ярмарки Kyiv Flower Market Лера Ольховская, и главный редактор сайта bestin.ua Полина Неня.

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Сегодня про материнство рассказала украинский дизайнер и мама троих детей – Никиты и двойняшек Ники и Максима, Елена Бурба.

Елена Бурба с детьми. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба с детьми. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба с детьми. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба с детьми. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба с детьми. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba 1/5

"Материнство для меня в первую очередь дар Вселенной, а потом уже мое состояние и главное в нем, осознанность. Именно она помогает мне справляться с тремя детьми и при этом оставаться в первую очередь женщиной", – говорит Елена.

По словам работающей мамы, нужно очень хорошо научиться распределять свое время, чтобы его на все и на всех хватало.

"Когда я стала записывать все в еженедельник у меня уже времени стало на 20% больше. Теперь у меня и детей каждый день расписан. Главное, не зацикливаться на мелочах, проще относиться к появляющимся хлопотам и не страдать синдромом "отличницы". Потому, что мы все живые люди", – рекомендует Бурба.

Кроме того, дизайнер раскрыла свой секрет счастливого материнства.

"Нужно уметь вообще быть счастливой. Если ты сама по себе способна ловить кайф от жизни. С тремя детьми или с пятью ты будешь счастлива", – подытожила Елена.

Елена Бурба. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba Елена Бурба. Фото: instagram.com/elenaburba Фото: instagram.com/elenaburba 1/7

Ранее психолог Михаил Лабковский рассказывал, как настроение матери влияет на ребенка. По его словам, время с ребенком нужно проводить качественно – о чем и говорила Алла Костромичева. Ведь, по словам психолога, родители часто совершают ошибку, когда начинают заниматься ребенком, делая это через силу.

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Психолог пояснил, что очень часто мамы (да и отцы этим грешат) совершают такую ошибку: они занимаются ребенком через силу. Лишь бы няню не нанимать и не жить потом с бесконечным чувством вины (хотя вина тут стоит особняком отдельно и к ситуации не имеет никакого отношения), говорит Лабковский.

"Поймите, что эти "ценные минуты", когда вы расчесывали кукол и гоняли паровозики через "не хочу" отпечатаются на детях и создадут уже их настрой, их настроение", – подытожил психолог.