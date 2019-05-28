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Дмитрий Карпачев: "Нужно закалять свой психоиммунитет, принимая витамины радости и удовольствия"

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Дмитрий Карпачев Фото: Александр Турубаров

Известный украинский телеведущий и практикующий психолог Дмитрий Карпачев рассказал личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"Депрессия – это отсутствие радости. Если вас в жизни ничего не радует и это продолжается уже достаточно долго, то можно сказать, что вы находитесь в депрессивном состоянии", – рассказал Дмитрий.

По словам психолога, главной причиной депрессии является эмоциональное истощение, когда человек устал физически и эмоционально. "Нужно планировать не только совещание, не только закупки в супермаркете, нужно планировать отдых и удовольствие", – отмечает Дмитрий Карпачев.

Необходимо закалять свой психоиммунитет, принимая витамины радости и удовольствия, добавил психолог.

Полное интервью с Дмитрием Карпачевым читайте уже завтра, 29 мая, на Сегодня.Lifestyle.

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