Добро пожаловать: три типа резюме, благодаря которым вас пригласят на собеседование

Главная задача резюме — показать все плюсы кандидата и представить полную картину о его способностях

Добавьте изюминку в свое резюме. Фото: pixabay

Найти хорошую работу хочет каждый. Особенно это касается тех, кто уже отправил свое резюме на несколько вакансий и ждет приглашения на интервью.

Стоит отметить, что все резюме плюс минус похожи между собой. Вот опыт работы, вот навыки, вот данные об образовании. Вся информация представлена в том или ином порядке, изредка приправлена какими-то интересными фактами о кандидате или его опыте работы. По сути такие резюме отличаются только именем и фамилией владельца.

И это не так уж плохо, ведь главная задача резюме — показать все плюсы кандидата и представить полную картину о его способностях. Но Work.ua знает, как это сделать эффектно.

Полное, но емкое

Это о том, что в хорошем резюме действительно есть максимум информации. Но только полезной. И представленной в максимально четкой и емкой форме. Пожертвуйте ненужной информацией о школьном хоре, при этом раскройте тему ваших обязанностей на последнем месте работы. Добавьте фото и информацию о желаемой зарплате. Напишите о себе (не спишите у кого-то, а подумайте сами, что о вас хотелось бы знать потенциальному работодателю, какая информация могла бы оказаться полезной).

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Структурированное и удобочитаемое

Если вы хотите соригинальничать, и удивить рекрутера чем-то необычным, используя готовые шаблоны резюме или создавая его самостоятельно, выберите что-то простое. Формат, который позволит вместить всю информацию на одной странице. Так рекрутер сразу сможет зацепиться глазом за что-то интересное, а затем легко увидеть полную картину.

Используйте маркированные и нумерованные списки, подзаголовки, маркеры. Но не переусердствуйте. Все должно выглядеть лаконично, как деловое коммерческое предложение, а не как баннер с распродажами на местном рынке.

Сопроводительное резюме

Такой себе микс из резюме и сопроводительного письма. Отправлять такое резюме лучше на вакансии, в которых нет строгих требований к ответу. В нем в свободной форме вы можете изложить самое главное. Сколько лет вы в профессии, чего добились, чего ждете от будущей работы, что можете предложить работодателю.

Но только не нужно писать длинные письма. Вся информация должна занять буквально пару абзацев. И обязательно оставьте контактные данные для обратной связи.

Тем временем ученый пояснил, почему не всякая мотивация одинаково полезна для здоровья. Первые научные эксперименты по мотивации были проведены еще 110 лет назад.