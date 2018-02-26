Долой стереотипы: ТОП-5 профессий, о которых существует больше всего мифов

Один раз попав к угрюмому доктору, можно начать обвинять во всех грехах систему медицины в целом и каждого врача в частности

Навешивать ярлыки могут не только на человека, а и на род его деятельности. Например, можно часто услышать, что программисты – интроверты, а все хирурги – циничны. Во-первых, не все люди одинаковые и во-вторых, существует много мифов, которые далеки от реальности.

Work.ua выяснил, о каких профессиях чаще всего появляются стереотипы.

1. Врачи

Существует десятки, если не сотни легенд о профессии врача. Одни жалуются на некомпетентность человека в белом халате, если он отказывается выписывать пациенту с насморком антибиотики. Другие сетуют на тотальную необразованность, так как в интернете рекомендуют совершенно другое лечение. Третьи просто не доверяют никому, полагаясь на книги малоизвестных целителей.

Тем не менее, когда нужна срочная помощь, мы все идем в больницу. А критика и сомнения зачастую оказываются не более, чем навязанными безосновательными стереотипами. Поэтому врачам остается лишь нести свой долг и помогать выздоравливать даже самым капризным пациентам.

2. Учителя

Если в случае врачей клише в основном касаются методов лечения, то с учителями все иначе. Самый распространенный стереотип относительно преподавательской деятельности — низкие зарплаты. Но так ли это на самом деле?

Согласно данным Госстата, средняя зарплата в сфере науки и образования составляет 5857 гривен. Для сравнения, в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи — 4977, в сельском хозяйстве — 6057. Если же говорить о реальных вакансиях, то есть предложения для учителей младшей школы с зарплатой 8000 грн (в Одессе), 7000 и 12000 гривен (в Киеве) и это далеко не все.

Конечно, учителя не входят в топ самых высокооплачиваемых профессий, но и бесперспективной профессию точно не назовешь.

3. Программисты

Главный стереотип о программистах — они необщительные, закрытые в себе интроверты, которые никого не пускают в свой круг.

Безусловно, такое мнение не лишено оснований. Работа в IT-сфере предполагает особый склад ума и способ мышления специалиста. Однако это вовсе не делает каждого разработчика социопатом или мизантропом. Ведь не профессия формирует характер человека. Кто-то удивится, но у программистов тоже есть свои хобби, увлечения, друзья и интересы.

Ведь если бы тот же Стив Джобс, Илон Маск или Билл Гейтс страдали от застенчивости, вряд ли бы им удалось построить свои корпорации.

4. Копирайтеры

Про этих ребят и вовсе ходят легенды. Кто-то считает, что работа копирайтера заключается в банальном переписывании чужих текстов. Другие возвышают их чуть ли не до уровня именитых писателей, третьи вообще про копирайтеров никогда и ничего не слышали.

На самом же деле копирайтер — это специалист по написанию текстов. В том числе рекламных, информационных, познавательных и так далее. Хороший копирайтер — не тот, кто может пересказать чужие слова на свой лад.

Настоящий профессионал должен быть максимально эрудирован, начитан, многозадачен. Он должен уметь погружаться в вопрос с максимальным пониманием того, о чем пишет. Работа в сфере текстового контента — это не просто умение быстро печатать. Здесь важнее быстро думать и грамотно выражать свои мысли и пожелание заказчиков.

5. Web-дизайнеры

Еще одна творческая профессия, о которой существует множество стереотипов. К примеру, некоторые полагают, что web-дизайнеру не нужны никакие особые знания, просто рисуй себе в PhotoShop и все будет хорошо. Но на самом деле это далеко не так.

Во-первых, нужно знать основы верстки, уметь работать в разных программах.

Во-вторых, вам не обойтись без знаний о композиции, цветах и их сочетаниях, различных художественных техниках. Не говоря о чувстве стиля и меры. Не забывать при этом о юзабилити сайта и задачах, которые поставлены разработчикам.

Будьте уверены, за самой маленькой задачей и незаметным элементом дизайна на сайте стоит большая аналитическая и творческая работа, а не просто умение двигать мышкой.

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