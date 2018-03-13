С перчинкой: какой должна быть идеальная женщина

Длинные ноги и вкусные котлеты уже не так важны

Очень часто семейные пары задаются вопросом – какая модель семьи сегодня идеальна. Еще чаще многих интересует вопрос, какой должна быть идеальная женщина – выглядеть, как супермодель, с уровнем IQ, как у Эйнштейна и готовить, как шеф-повар?

Женщины на улицах нашей столицы рассказали нам, как должна быть идеальная женщина. Кое-кто считает, что идеальной должна быть такая женщина, как Брижит Бардо – талантливая блондинка, любит животных и не ходит в настоящем мехе. Кроме того, она должна быть хорошей хозяйкой, вкусно готовить, ухаживать за детьми и мужем.

Хоть представления у многих женщин расходятся, но есть и одно, о чем говорят почти все – хорошая хозяйка. А вот мужчины, хоть и любят хорошо покушать, все же считают иначе.

"Хороша хозяйка никогда не будет идеально. Она будет замучена всеми домашними делами и не будет хватать времени на психологические разгрузки", – говорит один из мужчин.

Кроме того, некоторые мужчины считают, что, если она будет во всем хозяйственная, то будет менее идеальна в чем-то другом.

"Сегодня у мужчин есть возможность покупать хорошие продукты. Есть возможность заказывать готовые блюда. Поэтому хозяйственность понемногу уходит на второй план", – говорит семейный психолог Иван Сторчак.

Конечно, женщина должна уметь готовить, но делать ставки только на котлеты не нужно. Ведь характер тоже имеет значение. Мужчины считают, что, если женщина будет покладистой, то ничего хорошего с этого не получается. А должна быть перчинка.

"Она на все согласно, все прощает, со всем соглашается. Кому это нужно? Будьте собой, а не будьте покладистой". – отмечает семейный психолог.

Кроме того, мужчины отмечают и то, что бы женщины были умными. Как сказал один из опрашиваемых парней – лучше лысая, но умная.

"Для мужчин сейчас важны совершенно другие качества. Не обязательно ум. Это может быть самореализация с детьми или самореализация в бизнесе", – добавил семейный психолог.

Впрочем, не нужно спешить садиться за энциклопедии.

"Внешний вид имеет значение. Хотя бы для того, чтобы вызвать первичное сексуальное влечение", – добавил Иван Сорчак.

Напомним, мужчины привыкли играть разные роли. Кто-то отчаянно демонстрирует свою успешность, кто-то хочет показаться сердцеедом, кому-то по душе роль ботаника. Есть такие типы мужчин, которые по началу кажутся привлекательными. Но как только ты заводишь серьезные отношения, то понимаешь, что пора от этого парня убегать. Вот 7 распространенных типов мужчин, с которыми не стоит строить серьезные отношения.