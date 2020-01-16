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Гороскоп на сегодня: Овнам нужно упорно работать, а Ракам – выйти в свет

Астрологический прогноз на 16 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:06

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Овна

Не все, что вы себе запланировали, осуществиться, но не стоит опускать руки и расстраиваться. Просто продолжайте упорно работать – и вы непременно добьетесь успеха. Не забывайте заботиться о себе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Тельца

Сегодняшний день нужно посвятить семье и решению домашних вопросов. На работе постарайтесь избегать конфликтов и разборок. День не удачный для каких-либо начинаний.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Близнецов

Постарайтесь не совершать сегодня серьезных встреч, заключения договоров и сделок. Иначе вас настигнет неудача. Лучше уделите время себе и своему здоровью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Рака

Перестаньте сидеть в четырех стенах – наряжайтесь и идите в свет. Музей, прогулка в парке, посиделки с друзьями за кофе или шопинг. Выбирайте, чего вам сейчас хочется, – и вперед за эмоциями.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Льва

Чтобы иметь силы и энергию, необходимо позаботиться о своем здоровье. Умеренные физические нагрузки будут необходимы. Постарайтесь не забывать о своем душевном состоянии – не нервничайте и старайтесь больше отдыхать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Девы

Вы сегодня сможете улучшить свое материальное положение, если не будете сидеть сложа руки. Будьте активны, любознательны и обаятельны, и тогда у вас точно все получится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Весов

Постарайтесь сегодня больше времени уделить своим родным и близким. Пригласите их на прогулку в ближайший парк или вечером на ужин, который сами приготовите. Это здорово подбодрит вас.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Скорпиона

У вас будет прилив работоспособности и много энергии на осуществление всего, что запланировали. Сможете реализовать давнюю мечту.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Стрельца

Проведите сегодня день наедине с собой – почитайте, посмотрите интересный фильм или займитесь хобби. Это вам необходимо для того, чтобы переключиться с рабочих задач и через время приступить к ним с большим энтузиазмом.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Козерога

Сейчас у вас период повышенной энергичности и активности. Это даст вам возможность успевать делать больше, но будьте острожными, чтобы не травмироваться и не выгореть.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Водолея

Вам сейчас необходимо успокоиться и найти жизненный баланс, окутать любимого человека нежностью и уделить больше внимания детям. Это наполнит вас дополнительной энергий для совершения хороших сделок.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 января 2020 года, для Рыб

Финансовые вопросы сегодня лучше не решать. Уделите время себе: сделайте то, что приносит вам удовольствие, полагаются также косметические процедуры и различные массажи. Насладитесь днем.

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Источник: Сегодня
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