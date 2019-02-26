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Экстремальная откровенность в общении: нормально ли это?

О чем говорит желание откровенничать со всеми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16
Экстремальная откровенность в общении: нормально ли это?
Экстремальная откровенность в общении: нормально ли это?
Фото: Pixabay

Психотерапевт Вероника Степанова рассказала, почему некоторые люди склонны делиться всеми подробностями личной жизни со всеми подряд и что с этим делать.  Открытость в общении и искренность всегда располагают. Но не стоит бросаться в крайности, предупреждает психолог.  

Есть очень замкнутые люди, избегающие общения в принципе. И с ними сложно контактировать. Но есть и обратная крайность – излишняя, даже экстремальная, откровенность в общении. И это говорит о некоторых психологических проблемах у человека. Ведь как минимум это нарушение этикета.

Психолог назвала причины, которые движут людьми в этой ситуации:

  • попытка "сбросить груз", "исповедаться", чтобы то, что их беспокоит, перестало досаждать так сильно. Обычно это очень тревожные люди и те, кому элементарно не хватает общения;
  • способ справиться со своей излишней тревожностью таким образом;
  • желание таким образом сблизиться с людьми, получить их одобрение и заботу;
  • желание похвастаться;
  • желание привлечь внимание, попытка быть особенным;
  • попытка размыть границы. Человек настолько устал от бесконечного самоконтроля, что хочет "взорвать" все это своей откровенностью;
  • депрессивное состояние и равнодушие к тому, что повлекут за собой неосторожные фразы. Свойственно истероидным личностям, которым "нечего терять".

Почему не стоит этого делать?

Такое поведение может влюблять. Но может и пугать. Потому это может создавать проблемы в отношениях с людьми.

Своими рассказами о том, как прошел день, что ели на завтрак или на ужин, с кем поссорились и кого встретили, какие планы на выходные, особенно малознакомым людям, вы как бы "приглашаете" их в свою жизнь. Это все равно, что приглашать посторонних к себе в дом.

Как справляться с этой проблемой

Если хочется "выговориться", то лучше это делать со специалистами (психологи, например) или с близкими людьми, но с их разрешения (не каждый может, да и не обязан выслушивать чужие проблемы).

Также психолог советует задать себе вопрос, прежде чем начать говорить: "Для чего я сейчас это делаю? Что движет мной на самом деле"? Может, это желание произвести впечатление, вызвать жалость, принизить кого-то. Что вы хотите этим получить?

И, в конце концов, спрашивать себя: а нужно ли то, что я сейчас собираюсь сказать, собеседнику и для чего?

Напомним, ранее мы писали о нескольких буддийских истинах, которые сделают вашу жизнь проще.

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Источник: Сегодня
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